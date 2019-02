Vedenie Smeru údajne ešte o nástupcovi Kažimíra na čele rezortu financií nerozhodlo

dnes 15:16 -

Nástupca ministra financií Petra Kažimíra, ak ho prezident potvrdí ako nového guvernéra centrálnej banky, je aj niekoľko dní pred očakávanou rošádou na čele Národnej banky Slovenska otázny. Premiér Peter Pellegrini tvrdí, že o možnom nástupcovi Petra Kažimíra budú ešte predstavitelia Smeru-SD diskutovať. Hovorí sa však najmä o dvoch možných menách, a to bývalom šéfovi finančnej správy Františkovi Imreczem a poslancovi za Smer-SD a šéfovi finančného parlamentného výboru Ladislavovi Kamenickom. „Nebudem sa k žiadnemu menu vopred vyjadrovať,“ povedal v stredu Pellegrini.

Fakt, že napriek predpokladanému odchodu Petra Kažimíra na čelo centrálnej banky už od marca tohto roka ešte vládny Smer o jeho nástupcovi nerozhodol, naznačuje aj minister hospodárstva Peter Žiga. Obe spomínané mená však potvrdil. „Viem o týchto nomináciách. Ešte kompetentný orgán k tomu nezasadal,“ uviedol Žiga po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu.

Pripustil však, že medzi poslancami za stranu Smer-SD môže byť favoritom šéf finančného výboru Ladislav Kamenický. Za Imreczeho zase podľa Žigu hovoria jeho výsledky na finančnej správe. „Tým, že je kolega s poslancami v parlamente, tak tá preferencia z parlamentu bude asi skôr ku pánovi Kamenickému. Ja viem, že pán Imrecze dlhé roky pôsobil na finančnej správe a tá spokojnosť s jeho prácou bola, takže nechajme to ešte,“ dodal minister hospodárstva.

Špekulácie o tom, že by post ministra financií mohol ostať až do nastávajúcich parlamentných volieb neobsadený, považuje minister ako aj predseda vlády za nepravdepodobné. Peter Pellegrini podľa vlastných slov považuje tento post za dôležitý a tak nerozumie úvahám, že by mal zostať prázdny. Pellegriniho stranícky kolega Žiga dodáva, že nepravdepodobná je aj možnosť, že by do volieb funkciu ministra zastával štátny tajomník rezortu. Zákonný postup je totiž podľa neho taký, že poverený riadením rezortu by mal v takom prípade byť niektorý z ďalších členov vlády. „Ale ja si myslím, že asi takáto alternatíva nie je pravdepodobná,“ dodal.