Putina trápi starnutie obyvateľstva: Za viac detí sľubuje peniaze navyše, daňové úľavy a lacnejšie hypotéky

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 14:05 -

Putin v stredu použil televízny prenos, aby opísal niekoľko opatrení, ktoré podľa neho zlepšia životné podmienky obyvateľstva. Za jeden zo spôsobov ako si zlepšiť príjmy a znížiť daňové zaťaženie považuje Putin zameranie sa na rodinu. "Zásada by mala byť veľmi jednoduchá. Čím viac detí máte, tým menej daní by ste mali platiť," povedal Putin.

Ruský líder bol celkom konkrétny. Divákom povedal, že chcel odstrániť 5 štvorcových metrov zdaniteľnej plochy z domácnosti za každé dieťa, ktoré rodina má. Vlastníctvo pozemku až do 600 metrov štvorcových by bolo úplne oslobodené od daní. Rodiny s troma alebo viacerými deťmi dostanú tiež jednorazovú pomoc 450 000 rubľov (6 019,51 EUR), aby si mohli znížiť svoje hypotéky.

"Ak to pridáme k materskej, ktorá môže byť použitá aj na zaplatenie hypoték, je to 900 000 rubľov a v mnohých oblastiach Ruska je to značná suma na náklady na bývanie," povedal Putin.





V súčasnosti môžu rodiny v Rusku požiadať o dve percentá zľavy na hypotéky, pričom rozdiel dorovnáva vláda. Ruský vodca povedal, že o úľavu nebol veľký záujem, pretože dotácia trvá len niekoľko rokov, preto navrhol, aby sa úľava teraz rozšírila na celé obdobie trvania hypotéky.

Moskvu by podľa prepočtov vyšli náklady na úľavu na odhadovaných 30,6 miliárd rubľov iba v roku 2020, ale tvrdí, že z takéhoto kroku by malo prospech 600 000 domácností.



Ďalšie oznámenia zahŕňali zdvojnásobenie dávok pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím a zvýšenie úrovne prípustného príjmu na získanie existujúcich prídavkov na deti.





Začiatkom tohto mesiaca oznámil podobný krok aj maďarský premiér Viktor Orbán. Počas svojho vyhlásenia o stave štátu predstavil opatrenia, ktoré zahŕňali odpustenie dane z príjmov fyzických osôb pre ženy, ktoré by mali najmenej štyri deti, a dotácie pre veľké rodiny na nákup väčších áut.