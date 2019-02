Firmy pri nakopení pohľadávok obmedzujú investície a prepúšťajú

dnes 11:46 -

Najčastejším riešením, ktoré používajú firmy na Slovensku pri nakopení nezaplatených pohľadávok, je odloženie investícií, zvyšovanie cien a prepúšťanie zamestnancov. Priznala to každá štvrtá firma, čo je oproti ostatným európskym krajinám nadpriemerný výsledok. Ukázala to štúdia "European Payment Practices 2018", ktorú urobila spoločnosť EOS KSI podľa údajov zo 17 krajín.



Na Slovensku každá štvrtá platba prichádza firmám neskoro a štyri percentá nie sú uhradené nikdy. Aj preto musia firmy pri nahromadení problémových faktúr siahať po rôznych riešeniach, aby neohrozili svoju existenciu.



V Európe v takom prípade začne upúšťať od investícií 23 % firiem, na Slovensku 29 %. K prepúšťaniu pristúpi 19 % spoločností, na Slovensku až 26 %. Rozdiel je aj v zdražovaní, v Európe je k nemu pri výpadku peňazí naklonených 18 % firiem, v SR až 26 %. Znamená to, že prepúšťanie či zdražovanie si na Slovensku vyberá každá štvrtá firma, kým v okolitých krajinách "len" každá piata.



"Mnohé firmy sa aj napriek týmto krokom cítia byť v ohrození. O svoju existenciu sa pri nakopení dlžníkov obáva deväť percent firiem na Slovensku, v Európe je to však ešte viac, až 14 %. Aj na tomto čísle vidieť, že meškanie alebo úplné nezaplatenie platieb je pre firmy veľmi vážnym problémom, nad ktorým by mali uvažovať ešte skôr, ako vôbec nastane," upozorňuje konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko Michal Šoltes.



Takmer polovica slovenských firiem preto spolupracuje so spoločnosťami na inkaso pohľadávok, vďaka čomu sa im vracia až 10 % zo všetkých predtým nevymožiteľných platieb. Tieto peniaze môžu následne využívať pri investíciách, výskume, vývoji či expanzii.