Obchodný deficit Japonska bol v januári najvyšší za takmer päť rokov

Japonský export sa v januári medziročne prepadol o 8,4 % a obchodný deficit krajiny sa ocitol na takmer päťročnom maxime. Informovala o tom v stredu agentúra AP. Celkovo Japonsko v prvom mesiaci roka vyviezlo tovary za 5,6 bilióna JPY a hodnota dovozov predstavovala 7 bil. JPY. Obchodný deficit, ktorý rástol štvrtý mesiac v rade, tak dosiahol 1,4 bil. JPY, čo bolo najviac od marca 2014. Pokles zasiahol väčšinu hlavných vývozných odvetví, od chemického priemyslu a strojárstva cez elektroniku až po automobily.

Japonské vývozy do Ázie v januári medziročne klesli o 13 %. Spôsobil to najmä 17-percentný prepad dopytu v Číne, ktorá čelí najväčšiemu spomaleniu hospodárstva za tri dekády. Politicky citlivý prebytok v obchode s USA sa zvýšil o 5 % na 3,3 mld. USD, keď japonský export posilnili o takmer 7 %. Mierne sa však zvýšila aj hodnota dovozov z USA, a to vďaka silnému rastu dopytu po americkom skvapalnenom zemnom plyne, uhlí a obilí, uviedla agentúra AP.