Briti chcú byť bezhotovostní, ale nemajú plán čo ďalej

V Spojenom kráľovstve sa platí kartami, len v približne 30 % transakcií sa používajú papierové bankovky a mince. Tento údaj by mal v najbližších 15 rokoch klesnúť až na 10 %. Tento pomer je už vo Švédsku na 15 %, a o niekoľko rokov sa krajine stane skutočne bezhotovostnou. Rovnako ako vo Švédsku, miznú bankomaty aj vo Veľkej Británii, aj 300 za mesiac. Viac ako 3 000 bankových pobočiek už bolo zatvorených za niečo viac ako štyri roky a každý mesiac sa uzatvára takmer 70. "Digitálne platby sú jednoznačne budúcnosťou," povedala Natalie Ceeneyová, predsedníčka britského programu Access to Cash Review. "Problém je v tom, že digitál zatiaľ nie je pre každého."

Niektorí ľudia si myslia, že Švédsko je dobrým príkladom, ako sa zbaviť hotovosti. V súčasnosti väčšina bánk krajiny neprijíma papierové peniaze alebo mince, a to isté platí pre mnohé reštaurácie a obchody a dokonca aj pre verejné toalety. Starší ľudia, chudobní ľudia a osoby so zdravotným postihnutím môžu byť obzvlášť zraniteľní, ak hotovosť nadobro zmizne. Švédsko ale môže byť príkladom toho, aké ťažké môže byť obnovenie hotovostnej infraštruktúry, ak jedného dňa prestane existovať.

V Spojenom kráľovstve bol regulátor platobných systémov zriadený v roku 2015 a "pozorne monitoruje vývoj v oblasti bankomatov," uviedol hovorca ministerstva financií. "Zatiaľ čo rozhodnutie uzavrieť pobočky bánk je komerčným rozhodnutím, chápeme, aký vplyv to môže mať na komunity. Banky musia teraz poskytnúť zákazníkom čo najviac informácií o ukončení prevádzky pobočky a zabezpečiť, aby boli informovaní o možnostiach, ktoré majú lokálne na to, aby mohli naďalej pristupovať k bankových službám."

Podľa britskej audítorskej spoločnosti Access to Cash sú fyzické bankovky a mince "ekonomickou nevyhnutnosťou" pre približne 25 miliónov ľudí v Británii. Takmer polovica oslovených v prieskume uviedla, že bezhotovostná spoločnosť by pre nich bola problematická. Bankomaty a bankové pobočky podliehajú osobitnému významu vo vidieckych spoločenstvách, kde sú širokopásmové a mobilné služby nespoľahlivé alebo nedostupné. Budúci mesiac plánuje zverejniť odporúčania o tom, ako riešiť pokles finančnej dostupnosti.







"S tým, ako ľudia pristupujú k peňažným prostriedkom, zdá sa, že by mohlo ísť o kolaps pred ktorým vláda nesmie skrývať hlavu do piesku," uviedla nedávno Nicky Morganová, z britského ministerstva financií.

Argumentov pre zbavenie sa hotovosti je niekoľko. Menej lúpežných prepadov, rýchlejší a lacnejšie prevody než pri spracovaní bankoviek a mincí a pokiaľ ide o vlády, hotovosť prispieva k šedej ekonomike, daňovým únikom a nezákonnému financovaniu. Keď sa objem hotovosti v obehu zmenšuje, objavuje sa čoraz viac problémov pokiaľ ide o súkromie. Ale likvidácia fyzických peňazí v Británii by mala dopad predovšetkým na 1 milión ľudí, ktorí nemajú účet v banke.