Vedenie TTSK sa stretlo s primátormi a starostami z okresu Senica

Zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) pokračovali v pravidelných stretnutiach so starostami a primátormi v kraji, keď sa v utorok stretli so zástupcami okresu Senica. TASR o tom informoval Patrik Velšic z odboru komunikácie.

Do rozvoja okresu Senica investuje TTSK 1,3 milióna eur z vlastného rozpočtu. Najvýraznejšiu investíciu si vyžiada plánovaná rekonštrukcia dvoch ciest. "Vyčlenili sme v rozpočte 700.000 eur na opravu ciest zo Senice do Kunova a z Jablonice do Cerovej," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

V rámci investícií do oblasti kultúry bude kraj pokračovať v rekonštrukcii Záhorskej galérie. Ďalších 200.000 eur pôjde do školstva, konkrétne na Strednú odbornú školu (SOŠ) v Senici a Gymnázium L. Novomestského. Sociálne zariadenia budeme modernizovať za takmer 400.000 eur,“ informoval na stretnutí Viskupič.

"Z konkrétnych investícií, ktoré bude župa tento rok realizovať, sú napríklad výmena okien na SOŠ v Senici za 119.000 eur, vytvorenie bezbariérového vstupu v Domove sociálnych služieb (DDS) Moravský Sv. Ján, vybudovanie výťahu v DSS Rohov, či projektová dokumentácia na nový pavilón v DSS Bojková," doplnil krajský predseda.

Do regiónu pôjdu aj ďalšie investície podporené z eurofondov. Ide napríklad o rekonštrukciu cesty Podbranč – Myjava, ktorú má samosprávny kraj pripravenú a čaká na pridelenie finančných prostriedkov z európskych fondov, druhú etapu rekonštrukcie materskej školy v Kútoch, či investíciu do zvýšenia počtu žiakov Súkromnej SOŠ podnikania v Senici.

Mestá, obce, komunitné skupiny alebo občianske združenia sa môžu v tomto roku uchádzať aj o granty v celkovej hodnote 750.000 eur a po prvý raz je možné prihlásiť svoje projekty aj cez participatívny rozpočet. V Senici bol predstavený už v januári a ďalšie stretnutie je naplánované na 11. apríla. Dovedna je pre okres určených 27.000 eur.