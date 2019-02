Dajte to na papier: Ako investovať dlhodobo na súčasnom turbulentnom trhu

Zdroj: behavioralvalueinvestor

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:20 -

K dlhodobému investovaniu sa nedostanete náhodou. Musíte byť na to pripravení. Existujú tri veci, ktoré vám umožnia využiť volatilitu trhu pre získanie výhody. Musíte mať správnu štruktúru portfólia, držať sa dlhodobého investičného procesu a dostať svoje správanie pod kontrolu. Jednoducho zostať racionálnym, keď všetci ostatní nie sú.

Prečo by ste mali chcieť dlhodobo investovať

Investovanie z dlhodobého hľadiska vám umožňuje využívať výhody vysokej návratnosti, ktoré iní mať nemusia. Mnoho krátkodobých investorov sa môže vzdať investície s vysokou návratnosťou len preto, že krátkodobý výhľad je slabý alebo neistý. Dlhodobý investor je ochránený pred biasmi správania sa, neprisudzuje blízkej minulosti ani budúcnosti viac pozornosti, ako si zaslúžia. Pri dlhodobom pohľade na investíciu by ste sa mali viac zamyslieť, než sa len zamerať na nedávne skutočnosti, s cieľom dospieť k rozumnému záveru. Dlhodobé investície navyše znižujú náklady, ako sú obchodné poplatky a daňové zaťaženia.

Ako môže správna štruktúra pomôcť investovať z dlhodobého hľadiska

Nikdy by ste nemali byť nútení predávať, ak chcete dlhodobo investovať. Nemôžete sa stať dlhodobým investorom, ak potrebujete dlhodobé finančné prostriedky na uspokojenie svojich krátkodobých potrieb. Ak nemáte iné prostriedky na uspokojenie vašich krátkodobých finančných potrieb, možno sa budete musieť uchýliť k predaju vašich dlhodobých investícií za veľmi nevýhodnú cenu. V prípade individuálneho investora by ste mali mať primeraný bezpečnostný vankúš, prostriedky na uspokojenie neočakávaných krátkodobých potrieb a investovať dlhodobo s finančnými prostriedkami, ktoré nebudete potrebovať nasledujúce tri roky a viac.







Pri pohľade na volatilitu, aká prevláda na trhu, by vás to mohlo vydesiť. Ale predaj by bol realizovaný za výrazne nižšie ako je hodnota vašich investícií. Jednou vecou je mať zvládnutú teóriu investičného procesu, druhou, ako sa tejto teórie dokážete držať, keď sa veci pohnú zlým smerom a vy budete stále myslieť na predaj, len aby ste predišli ďalším stratám. Uistite sa, že máte účinnú ochranu proti vlastnému správaniu sa, ako bežnú súčasť vášho investičného procesu. Môžete byť akokoľvek zosúladení s dlhodobým prístupom, ak váš manžel/ka nezdieľa rovnaké presvedčenie a vyvíja tlak na vás, aby ste zmenili svoj postoj v tom najnesprávnejšom čase. Bez zhody na časovom horizonte medzi tým, ako investujete svoj kapitál a ako budú pravdepodobne ostatné kľúčové zainteresované strany konať, keď príde na lámanie chleba, to bude drsné. Čo môžete urobiť? Minimálne tieto veci odkomunikujte vopred a pripravte ostatných na to, čo sa môže stať a ako plánujete postupovať.



Dlhodobý investičný proces písomne

Niektorí investori sa spoliehajú na vnútorný inštinkt, keď prijímajú investičné rozhodnutia. Takýmto spôsobom ale dokáže uspieť len niekoľko mimoriadnych talentov. Vo väčšine prípadov by takýto postup znamenal chybu. Ak chcete, aby vaše investičné výsledky boli dlhodobo opakovateľné, musíte si spísať všetky aspekty svojho investičného procesu. Investičný proces je vnútorne konzistentný systém, ako budete v praxi presadzovať svoju investičnú filozofiu. Čo by ste si mali uvedomiť, je, že neexistuje nejaký iný proces, ktorý by ste sa mali pokúšať replikovať. Namiesto toho by ste mali premýšľať o svojich vlastných silných a slabých stránkach a navrhnúť investičný proces tak, aby maximalizoval tie silné a minimalizoval tie slabé.





Prečo by ste mali tento proces dať na papier? Po prvé, prinúti vás premýšľať o svojom procese oveľa dôslednejšie, ako keby ste to neurobili. Po druhé, môžete sledovať vývoj vášho procesu, pretože ten sa v priebehu rokov zlepšuje s ďalšími štúdiami a skúsenosťami. Napokon, písomný investičný proces je istá forma záväzku pre seba a potenciálne pre ostatných, ktorí by vám mali pomôcť zostať rozumným, keď je tlak odchýliť sa od predsavzatí najväčší.

Keď si napíšete svoj proces, musíte sa ho držať po celý čas. Príliš často sa v oblasti riadených investícií stáva, že jedna vec je napísaná na kriedovom papieri marketingovej publikácie a niečo celkom iné sa odohráva, keď nikto z klientov nevidí, čo vlastne manažér robí. To je z mnohých dôvodov neprijateľné, a to aj preto, lebo je pravdepodobné, že váš písomný proces je váš najlepší súčasný spôsob, ako môžete investovať svoj kapitál s rozumom.



Kontrola správania sa vám pomôže zostať pri zmysloch

Bez ohľadu na to, za akého racionálneho človeka sa považujete, určite príde situácia, ktorá vás prinúti odkloniť sa z nastúpenej cesty. Musíte sa zbaviť predsudkov, ktoré môžu mať vplyv na váš úsudok. Stačí ak budete zdieľať svoj písomný investičný proces s inou osobou, s kýmkoľvek, kto vám pomôže zostať zodpovedným. Odôvodnite všetky svoje individuálne rozhodnutia v súvislosti s tým, ako sú v súlade s procesom, ktorý ste navrhli. Myšlienka, že budete musieť ospravedlniť svoje činy podľa merítka vlastného písomného procesu, vám pomôže odolávať pokušeniu konať nerozumne v kritickej situácii. Tu je zopár otázok, ktoré môžete zahrnúť do vášho kontrolného zoznamu.

Hľadali ste oponenta pre svoj investičný proces?

Cítite emócie v súvislosti s investičným rozhodnutím?

Zvážili ste pravdepodobnosť základného scenára udalostí, ktoré musia nastať, aby sa vaša teória naplnila?

Ak väčšinu času všetci ostatní v podobných situáciách prehrávajú, ako si môžete byť istí, že to bude pre vás v tomto prípade inak?

Máte averziu k riziku alebo naopak riziko vyhľadávate?







Je známe, že investori sa správajú celkom odlišne, keď príde na mimoriadne zlé alebo mimoriadne dobré obdobie výkonu. Ideálne správanie, pre ktoré sa snažíte, je úplne racionálne po celý čas. Keďže sme len ľudia, je dobré rozpoznať, kedy ste na tom duševne horšie, vtedy radšej odložte rozhodnutia, až kým neobnovíte svoju rovnováhu.



Písomný záväzok slúži k tomu, aby vám pripomenul, čo robiť, keď ste pod tlakom. Je to maják odôvodniteľnej logiky, aby ste sa dokázali vyhnúť piesni Sirén strachu a chamtivosti, ktorá vás vyzýva, aby ste sa správali iracionálne. Rozhodujte sa v pokoji na základe analýzy a zvažovania rôznych alternatív. Nezaujíma vás, ako sa cena akcie bude hýbať v krátkodobom horizonte, na základe spoľahlivého zdôvodnenia a analýzy, že hodnota výrazne prevyšuje cenu a že nevýhoda najhoršieho základného scenára je nepravdepodobná, sa rozhodnete správne. To je najlepšie, čo môže urobiť.