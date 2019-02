EÚ by po zavedení ciel na európske autá nakupovala menej sóje a plynu z USA

včera 20:46 -

Zavedenie ciel na dovoz európskych automobilov do Spojených štátov by mohlo znamenať, že Európa bude nakupovať menej sójových bôbov a kvapalného plynu z USA. Povedal to v pondelok šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Juncker stojí na čele Komisie, ktorá má na starosti obchodné rozhovory v mene celej 28-člennej Európskej únie. Ako uviedol pre denník Stuttgarter Zeitung, má dohodu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, že zatiaľ nebude uplatňovať takéto clá.

Juncker sa s Trumpom v lete stretol vo Washingtone a dohodli sa, že kým prebiehajú rokovania medzi oboma stranami o obchode, clá zavádzať nebude.

"Trump mi dal svoje slovo, že zatiaľ nebudú žiadne tarify. Verím mu. Ak by však tento záväzok nesplnil, nebudeme sa viac cítiť viazaní záväzkom nakupovať viac americkej sóje a kvapalného plynu. No bolo by mi to veľmi ľúto," povedal Juncker.