Firma Porsche upozornila britských zákazníkov na možný rast cien po brexite

dnes 12:01 -

Nemecká automobilka Porsche upozorňuje zákazníkov vo Veľkej Británii, že možno budú musieť priplatiť 10 percent za autá dodané po odchode Británie z Európskej únie. Výrobca áut chce, aby kupujúci podpísali klauzulu, v ktorej vyjadria súhlas s potenciálnym clom. Tento krok je podľa automobilky "preventívny". Skupina Volkswagen, do ktorej Porsche patrí, odmietla diskusiu o tom, či niektoré z jej ďalších značiek, vrátane vozidiel Audi, Lamborghini, Škoda, Bugatti, Seat a Ducati, by mohli urobiť rovnaký krok. Informoval o tom portál bbc.com.

"Jedným z potenciálnych výsledkov rokovaní o brexite je možnosť uplatnenia cla do 10 % na autá dovážané do Veľkej Británie po 29. marci," uviedla automobilka Porsche vo vyhlásení pre BBC. "Rozhodli sme sa informovať našich zákazníkov, ktorých autá budú pravdepodobne dodané po brexite, aby sme ich upozornili, že môžu byť ovplyvnení týmto clom," konštatovala firma. "Je to preventívny krok v záujme toho, aby sme umožnili našim zákazníkom plánovať vopred," dodala automobilka. Zákazníci, ktorí zložili zálohu 17. januára alebo skôr, nebudú touto zmenou ovplyvnení," uviedla spoločnosť Porsche.

https://www.bbc.com/news/business-47270616