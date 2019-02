Desatoro o pôžičkách: Najnižší úrok ešte nemusí byť najlepšia ponuka

Zdroj: Home Credit

Naozaj potrebujem na toto pôžičku?

Úplne základné pravidlo znie: životnosť tovaru alebo služby, na ktorú si požičiavame, by mala byť dlhšia ako doba splácania. „Nie je práve rozumné požičať si napríklad 2 a pol tisíc eur na luxusnú dovolenku. Po pár dňoch ste späť doma a potom musíte mesiace či roky uhrádzať splátky. Naopak, zmysel dáva skôr požičať si napríklad, keď si chcete zariadiť svoj prvý byt, kde toto vybavenie budete využívať mnoho rokov,“ radí zákaznícky ombudsman spoločnosti Home Credit, Miroslav Zborovský.

Koľko si vlastne môžem požičať?

Dôležité je poznať svoje možnosti. Nepreceňujte sa a vyhnete sa príliš vysokým záväzkom. Sadnite si a na jednu stranu si napíšte mesačný príjem domácnosti a na druhú pravidelné výdavky, ako sú nájom, energie, poistky, náklady na potraviny, dopravu, školské krúžky, bežné nákupy a pod. Nezabudnite na nepravidelné, sezónne výdavky, ktoré vás čakajú v najbližšom období. Rozdiel v príjmoch a celkových nákladoch vám odhalí, čo si reálne môžete dovoliť.

Na ako dlho si zobrať úver?

Premyslite si, koľko ste schopní mesačne splácať a na koľko mesiacov pôžičku chcete. Nenechajte sa zlákať na príliš nízke splátky, u ktorých predpokladáte, že ich pri splácaní až tak nepocítite. Naopak, reálne a kriticky zhodnoťte svoje možnosti a pokiaľ je to možné, radšej zvoľte vyššiu splátku, aj keby ste sa mali na čas uskromniť. V konečnom dôsledku bude váš úver o mnoho lacnejší. Tiež počítajte s nejakou rezervou na nečakané výdavky.

Ako si vyberať poskytovateľa?

V prvom rade si overte, či majú vytipované spoločnosti na poskytovanie pôžičiek oprávnenie, pomôže vám zoznam Národnej banky Slovenska. Kto licenciu nemá a požičiava peniaze za poplatok, robí niečo ilegálne. Vo vlastnom záujme sa mu radšej vyhnite, ak sa nechcete dostať do veľkých problémov.

Porovnávam ponuky a dbám na všetky detaily

Porovnávajte viacero finančných produktov, poriadne si čítajte všetky dostupné informácie. Vyskúšajte si tiež výpočty úverov prostredníctvom on-line kalkulačiek. „To prvé, na čo sa väčšina ľudí pozrie, je často úrok. Tu si ale dajte pozor. Najnižšia hodnota nemusí nutne reprezentovať lepšiu ponuku,“ pripomína Zborovský.





Určite sa riadim údajmi RPMN

Pri výbere sa rozhodne riaďte aj ročnou percentuálnou mierou nákladov, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s pôžičkou. Patrí sem napríklad poplatok za schválenie žiadosti, vedenie úverového účtu alebo poistné. Nájdite najlepšiu ponuku pri úveroch s rovnakými parametrami, teda rovnakou sumou a rovnakou dobou splácania. RPMN v percentách ukazuje, koľko skutočne preplatíte.

So žiadosťami to netreba „prepísknuť“

Určite je teda dobré nechať si pripraviť ponuky u viacerých poskytovateľov. Neobracajte sa však na priveľa spoločností, maximálne tak na tri. Pri veľkom počte predschválených úverov sa môžete v registroch ukázať ako „preúverovaný“, klesá vaša dôveryhodnosť a v konečnom dôsledku to môže byť dôvod, že pôžičku nakoniec nedostanete.

Sledujem rebríčky a dám aj na skúsenosti iných

Pri výbere pôžičky vám môžu pomôcť aj rebríčky, ktoré pravidelne zverejňujú viaceré finančné portály. Tie totiž trh dlhodobo sledujú a môžu vám veľa napovedať. Spravidla osvedčeným ukazovateľom sú taktiež pozitívne referencie a osobné skúsenosti priateľov, príbuzných či kolegov.

Pozor si dávam aj na možné sankcie

Čo vám vo finále môže pôžičku poriadne predražiť sú prípadné sankcie. Môže sa vám stať, že sa so splátkou omeškáte alebo sa dostanete do neočakávaných finančných ťažkostí. Preto by ste mali sledovať aj to, čo nastane v tomto prípade. Niektoré spoločnosti majú sankčné poplatky nastavené veľmi prísne. Zaujímajte sa aj o ďalšie poplatky, trebárs pri predčasnom splatení pôžičky. Nie všade je možnosť platenia splátok flexibilne.

Neunáhlim sa, mám dosť času aj informácií

S podpisom zmluvy sa neponáhľajte a dôkladne si prečítajte podmienky úveru a všetky súvisiace dokumenty. „Ak niečomu nerozumiete, nebojte sa opýtať. Seriózny poskytovatelia vám všetko radi vysvetlia a nebudú vás do podpisu tlačiť. Prípadne preberte úplne všetky detaily s niekým, kto tomu lepšie rozumie,“ dodáva Miroslav Zborovský, zákaznícky ombudsman spoločnosti Home Credit.