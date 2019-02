Príliš ťažká otázka: Koľko je vo svete peňazí?

Zdroj: Visual Capitalist

Ekonómovia na to šli takto. Priemerná americká rodina za rok zarobí zhruba 54 tisíc dolárov. Za túto čiastku si môže kúpiť auto, prípadne aj byt alebo dom. Bohatší Američania si za rok zarobia niekoľkonásobok tejto sumy, minimálne 430 tisíc dolárov. A tí najbohatších, ako napríklad hollywoodske hviezdy, majú ročne až miliónové čiastky. Vďaka mnohým rebríčkom vieme, koľko miliárd dolárov zhruba vlastní Bill Gates alebo Mark Zuckerberg.

Vďaka tomu a vďaka priemerným zárobkom v jednotlivých krajinách sa dá zhruba spočítať, koľko peňazí ľudia majú v jednotlivých menách. K tomu sa priráta hodnota firiem, z ktorých tie najväčšie sa cenia na stovky miliárd dolárov.

Celkový objem peňazí podľa Visual Capitalist je asi 5 biliónov dolárov. K tomu je ale potrebné pripočítať financie na bankových účtoch. To nám dáva sumu necelých 30 biliónov dolárov. Ak pripočítame k tejto sume vklady do bánk a financie z peňažných trhov, dostávame sa na sumu 80 biliónov dolárov. Ani tým ale hodnota sveta zďaleka nekončí.

K sume je ďalej potrebné pripočítať aj 70 biliónov dolárov v akciách a zhruba 200 biliónov dolárov dlhov. Nasledujú deriváty, teda financie vychádzajúce z podkladových aktív, tých je približne 630 biliónov dolárov. A to len tie mimoburzové. Ich celkový počet nikto nepozná, podľa odhadov by ale mohli byť za viac ako biliardu dolárov.

Celkový objem peňazí na svete nikto s istotou nepozná a nemožno sa ani priblížiť k jeho skutočnému odhadu. Pravdepodobne ide o sumu, ktorá by presahovala hranicu 1,5 biliardy dolárov. V číselnom zápise by však išlo o tak veľký počet núl, že by sumu rozlúštil len málokto. Používa sa preto zápis desať na pätnástu. Čiže vo svete je najmenej 35 krát desať na pätnástu, avšak koľko je peňazí v skutočnosti, to naikdy nikto nezistí.