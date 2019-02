Bývalý nemecký šéf financií: Bojujte proti populizmu tým, že vysvetlíte výhody globalizácie

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 12:16 -

Roky hospodárskej stagnácie a dlhotrvajúca kríza v oblasti prisťahovalectva sa v Európe pretransformovali do rastu sympatizantov populistických strán na celom kontinente. Výsledkom je strata dôvery v tradičných politikov, čo sa ukázalo aj v niekoľkých parlamentných voľbách. "Je to skutočné nebezpečenstvo pre ďalší Európsky parlament," povedal Wolfgang Schaeuble, prezident nemeckého parlamentu a bývalý minister financií pre televíziu CNBC. Správa Európskej rady o zahraničných veciach uviedla, že protieurópske strany sa chystajú obsadiť až tretinu kresiel čím "by znemožnili činnosť, podkopali bezpečnosť a obranu Európy a nakoniec rastúci nesúhlas by mohol časom úplne zničiť úniu."

Think tank European Council on Foreign Affairs ďalej uviedol, že protieurópske strany budú pravdepodobne spolupracovať, aby podkopali európsku spoluprácu, ako je napríklad snaha o ukončenie sankcií voči Rusku.





Keďže však voľby budú až za niekoľko mesiacov, Schaeuble tvrdí, že je čas "bojovať" proti populizmu a vysvetľovať ľuďom výhody globalizácie. "Sme na začiatku kampane a v kampani musíte bojovať a nie rozmýšľať nad tým, čo budete robiť, ak nebudete úspešní. Budeme robiť všetko čo môžeme a myslím, že môžeme zvíťaziť. Najdôležitejšou vecou politických lídrov je vysvetliť obyvateľstvu, prečo je to tak, prečo je to potrebné, aké sú skutočné výhody, a že globalizácia nás všetkých obohatí, zatiaľ čo opak z nás všetkých urobí chudobnejšími," povedal Schaeuble.