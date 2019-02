USA a Čína v obchodných rokovaniach príliš nepokročili

dnes 18:46 -

USA a Čína zatiaľ príliš nepokročili počas obchodných rokovaní v Pekingu, uviedli zdroje oboznámené s diskusiami. To znamená, že je treba vykonať ešte veľa práce pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínskeho náprotivku Si Ťin-pchinga. Prezidenti by mali spečatiť komplexnú obchodnú dohodu, ktorá by vyriešila vzájomné obchodné spory. Ich stretnutie však ešte nie je naplánované.

V rokovaniach za zatvorenými dverami sa obe strany nepriblížili v názore týkajúcom sa čínskych štrukturálnych reforiem, ktoré požadujú USA. Spojené štáty kritizujú Čínu za štátnu podporu domácich firiem, nútené transfery technológií, porušovanie práv duševného vlastníctva a ďalšie neférové praktiky. Jedným z cieľov Washingtonu je tiež zníženie obrovského deficitu bilancie obchodu s Čínou.

Washington a Peking sa aktuálne pokúšajú nájsť riešenie vzájomného obchodného sporu. Dohodli sa na dočasnom prímerí s tým, že v rámci neho až do 1. marca nezvýšia clá ani neuvalia nové. Dovtedy by sa mala vyrokovať nová komplexná obchodná dohoda.

Akciové trhy v USA po správe o slabom pokroku v rokovaniach oslabili. Index S&P 500 sa o 18.06 h SEČ nachádzal so stratou 0,22 % na úrovni 2747.09 bodu.

Americký obchodný zástupca Robert Lighthizer a minister financií Steven Mnuchin sa vo štvrtok v Pekingu stretli s čínskymi predstaviteľmi, medzi ktorými bol aj vicepremiér Liou Che. V piatok (15. 2.) by mali rokovať aj čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Americký prezident Donald Trump údajne uvažuje o tom, že posunie termín na dokončenie obchodných rokovaní medzi USA a Čínou o 60 dní, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. Trump v utorok (12. 2.) povedal, že v prípade potreby bude uvažovať o predĺžení termínu na obchodné rokovania, ak bude dohoda na dohľad.

Zdroje tvrdia, že Trump uvažuje o predĺžení termínu na uzavretie dohody o 60 dní, aby mali obe strany viac času na rokovania. Čínska strana údajne požiadala o predĺženie až o 90 dní, čo však Washington odmietol.