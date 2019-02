Niektorí cestujúci by už v tomto roku mohli mať dopravu v MHD zadarmo

dnes 18:31 -

Autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Brezne prepravia ročne viac než 600.000 cestujúcich a tí už počas februára mohli pocítiť zvýšenie komfortu cestovania. Tri vozidlá, ktoré už mali vyšší vek a najazdených príliš veľa kilometrov, Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen nahradila novými nízkopodlažnými autobusmi s bezbariérovým nástupom.

"Cestovanie by malo byť pohodlnejšie pre mamičky s kočíkmi, deti, starších občanov a pre ľudí s telesným postihnutím na invalidnom vozíku. Okrem toho autobus, v ktorom je 36 miest na sedenie a 80 na státie, poskytuje šoférovi lepšiu prehľadnosť, keďže mu znížená podlaha umožňuje lepšie sledovať priestor po stranách autobusu," priblížil predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny.

Vozidlový park v breznianskej MHD v prvej fáze obnovili autobusmi Irisbus Crossway v mestskej verzii. V pláne je i druhá fáza.

"Ide o pilotný projekt a keď sa osvedčí, do konca apríla plánujeme druhú fázu obmeny vozidlového parku dvoma vozidlami Crossway Le v mestskej verzii. Z pohľadu legislatívy je ekológia naplnená a do budúcna uvažujeme aj o autobusoch s pohonom na stlačený zemný plyn, čo prispieva k čistejšiemu ovzdušiu," zdôraznil Polóny.

Brezniansky primátor Tomáš Abel verí, že dobrá spolupráca medzi mestom a SAD Zvolen bude fungovať aj do budúcna. Zároveň avizoval, že mesto uvažuje o bezplatnej doprave pre niektoré sociálne skupiny.

"Určitým sociálnym skupinám, a to nielen seniorom, ale i deťom či mladým rodinám budeme túto dopravu poskytovať zadarmo, lebo chceme, aby ju občania využívali čo najviac. Ide nám o kvalitu života obyvateľov na území nášho mesta. Tento krok plánujeme urobiť postupne a jeho výsledkom by malo byť cestovanie v MHD zadarmo," konštatoval Abel s tým, že k zmene by mohlo dôjsť v priebehu asi polroka.