ECB by uvítala spoločný rozpočet pre eurozónu

včera 14:01 -

Európska centrálna banka (ECB) by uvítala spoločný rozpočet pre 19 krajín, ktoré zaviedli jednotnú európsku menu euro. Najmä ak by priniesol makroekonomickú stabilitu. Uviedol to v stredu prezident banky Mario Draghi.

"Spoločný rozpočtový nástroj by mohol, ak bude vhodne navrhnutý, zvýšiť hospodársku odolnosť jednotlivých členských štátov a eurozóny ako celku," odpovedal Draghi v liste na otázku člena Európskeho parlamentu.

"Takáto fiškálna kapacita by v tomto prípade mohla namiesto vytvárania konfliktu záujmov medzi jednotlivými politickými otázkami skôr podporiť jednotnú menovú politiku pri stabilizácii ekonomiky, a tým podporiť cenovú stabilitu," povedal Draghi.