Britské firmy pre brexit zvýšili investície v EÚ

Hlasovanie za brexit v roku 2016 spôsobilo, že britské firmy výrazne zvýšili svoje investície v krajinách Európskej únie (EÚ). S najväčšou pravdepodobnosťou sa to stalo na úkor investícií v Británii, uvádza sa v pondelok zverejnenej štúdii.

Po referende, v ktorom Briti podporili odchod z únie, sa od polovice roka 2016 do septembra 2018 investičné transakcie smerujúce z Británie do EÚ zvýšili o 12 %, uvádza sa v štúdii výskumného centra Center for Economic Performance, ktoré je súčasťou London School of Economics. To sa prejavilo nárastom o približne 8,3 miliardy GBP (9,49 miliardy eur), pričom tieto investície boli kompletne sústredené v sektore služieb.

Aj keď autori štúdie priznávajú, že si nemôžu byť istí, či by tieto peniaze, ak by Briti v referende nepodporili brexit, boli investované v Británii. Odvolávali sa však na prieskumy medzi podnikateľmi a mediálne správy, ktoré podporujú názor, že investície sa často zrealizovali na úkor Británie.

Štúdia tiež poukázala na pokles investičných transakcií smerujúcich z EÚ do Británie. Nominálne sa investície znížili približne o 3,5 miliardy GBP.

"Tieto údaje ukazujú, že brexit znížil atraktivitu Británie ako miesta pre investovanie," uviedol jeden z autorov štúdie Thomas Sampson. "Nižšie investície poškodzujú ekonomiku a znamenajú, že britskí zamestnanci prídu o nové pracovné príležitosti."

Investície britských výrobných firiem smerujúce do krajín EÚ sa prakticky nezmenili. To podľa správy signalizuje, že firmy očakávajú, že po brexite sa oveľa viac zvýšia bariéry v oblasti služieb než vo výrobnom sektore. Na služby pripadá asi 80 % ekonomického výkonu britského súkromného sektora.

Guvernér britskej centrálnej banky (BoE) Mark Carney minulý týždeň povedal, že britský hrubý domáci produkt (HDP) je asi o 1,5 % nižší v porovnaní s očakávaniami BoE pred referendom o brexite.