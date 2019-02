EÚ chce sprísniť reguláciu plynovodu Nord Stream 2

dnes 17:31 -

Zástupcovia členských krajín Európskej únie odsúhlasili sprísnenie regulácie kontroverzného plynovodu z Ruska do Nemecka, ale rozhodli sa, že neschvália plány, ktoré by mohli ohroziť dokončenie plynovodu Nord Stream 2. EÚ chce, aby pre plynovody smerujúce do bloku platili jej energetické pravidlá. Nakoniec zástupcovia krajín EÚ v Bruseli údajne odsúhlasili francúzsko-nemecký kompromis, ktorý znamená, že Nemecko môže zostať hlavným vyjednávačom o projekte Nord Stream 2. Informuje o tom portál bbc.com.

Rusko v súčasnosti pokrýva zhruba 40 % dodávok plynu do EÚ. Prioritou pre EÚ je zvýšiť hospodársku súťaž a tiež chce, aby sa na Nord Stream 2 vzťahovali vnútorné pravidlá únie o transparentnosti a o oddelení vlastníctva plynovodu od dodávateľa plynu. Poľsko varuje, že Rusko by mohlo Nord Stream 2 využiť na poškodenie energetickej bezpečnosti Európy.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa snaží ubezpečiť štáty strednej a východnej Európy, že plynovod nespôsobí, že Nemecko bude závislé od ruskej energie. "Nemecko rozšíri svoju sieť terminálov na skvapalnený zemný plyn. Znamená to, že pokiaľ ide o plyn, nechceme byť vôbec závislí iba od Ruska," vyhlásila.

Práca na 1 225 kilometrov dlhom plynovode Nord Stream 2 cez Baltské more je už v pokročilom štádiu a dokončený má byť do konca roku 2019.

https://www.bbc.com/news/world-europe-47170420