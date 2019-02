Európska komisia ponechala prognózu rastu slovenskej ekonomiky na 4,1 % HDP

dnes 13:46 -

Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť o 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo ju radí spolu s Írskom k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám Európskej únie (EÚ). Vyplýva to zo zimnej hospodárskej prognózy, ktorú vo štvrtok zverejnila Európska komisia (EK). Komisia tak v prípade Slovenska ponechala bez zmeny svoju jesennú prognózu. HDP celej EÚ by malo v tomto roku vzrásť o 1,5 %.

V roku 2020 by sa malo tempo rastu mierne znížiť na 3,5 % HDP. "Napriek globálnej neistote v obchodných vzťahoch, vývozy budú kvôli rastúcemu objemu automobilovej produkcie výrazným prispievateľom k hospodárskemu rastu," uviedla EK v prognóze. Klesajúca nezamestnanosť a rastúce mzdy ťahajú hore aj infláciu, a to na 2,5 % v roku 2019, ktorá je tak po Estónsku a Lotyšsku treťou najvyššou v eurozóne. V roku 2020 by mala inflácia mierne klesnúť na 2,4 %, napriek tomu by bola najvyššou v rámci krajín eurozóny.

Výhľad rastu slovenskej ekonomiky v ostatných týždňoch znížila o desatinu percentuálneho bodu na 4,2 % HDP Národná banka Slovenska a ešte radikálnejšie, o pol percentuálneho bodu na štyri percentá znížilo predpoklad rastu HDP aj Ministerstvo financií SR. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) očakáva podľa najnovšieho výhľadu rast slovenskej ekonomiky o 4,3 % HDP.