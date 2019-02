Blíži sa brexit, doprava tovaru potrvá dlhšie

dnes 9:46 -

Obchod s Veľkou Britániou už o pár týždňov nemusí byť taký jednoduchý ako dnes. Napriek tomu, že podmienky brexitu nie sú ešte známe, firmy, ktoré chcú minimalizovať negatívny dosah na svoje aktivity, by sa mali pripraviť na najhorší možný scenár, a to neriadený, tzv. tvrdý brexit.

Prípadný odchod Veľkej Británie z EÚ bez dohody, ktorý sa môže stať realitou už 29. marca, skomplikuje život mnohým firmám aj na Slovensku. "Obnovenie hraničných kontrol by mohlo spôsobiť zdržanie tovaru až o niekoľko dní. Pre obchodníkov, ktorí sú zvyknutí na rýchlosť dopravy, to môže značne komplikovať plány. K veľkým zdržaniam by podľa neho prichádzalo najmä v prvých týždňoch. Preto firmy, ktoré doteraz ešte neprepravovali tovar mimo krajín EÚ, by mali už dnes myslieť na základné formality, ktoré ich čakajú," radí generálny riaditeľ kuriérskej spoločnosti DPD SK Peter Pavuk.

Ak by Briti skutočne opustili Európsku úniu bez dohody, zaradili by sa k takzvaným tretím krajinám, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a to bez akéhokoľvek prechodného obdobia.

"V prvom rade je potrebné požiadať o registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov, takzvané EORI. Registrácia do EORI je jednoduchá a firmy ju môžu realizovať prostredníctvom webovej stránky finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI ). Aktivácia môže trvať až tri dni. Bez čísla EORI však bude tovar vyvážaný do Spojeného kráľovstva zadržaný," upozorňuje Pavuk.

Podľa neho firmy by si tiež mali vyhľadať kódy HS pre produkty, ktoré chcú vyvážať mimo hraníc EÚ (s vyhľadávaním pomôže stránka http://ec.europa.eu/taxation_custo). Tieto kódy umožňujú colným orgánom zistiť, aký je produkt a akú DPH alebo colnú sadzbu treba účtovať za tovar.

Pri preprave tovaru mimo Európskej únie je tiež potrebné upraviť obchodnú alebo pro forma faktúru. Tá musí obsahovať informácie týkajúce sa tovaru, ktoré použijú colné orgány na určenie sumy ciel alebo daní. Obchodná faktúra sa používa vtedy, keď sa na tovar vzťahuje obchodná transakcia alebo ide o ďalší predaj. Pro forma faktúra sa používa pri odosielaní tovaru bez akejkoľvek komerčnej hodnoty, napríklad vzoriek.