Premiéri budú s Merkelovou hovoriť o budúcom európskom rozpočte

dnes 9:01 -

Tvorba európskeho rozpočtu po odchode Veľkej Británie bude dominantnou témou štvrtkového summitu premiérov Visegrádskej štvorky s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou v Bratislave. Šéfka nemeckej vlády sa bude počas svojej jednodňovej návštevy s premiérmi Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska rozprávať o tom, čo chcú v európskom rozpočte zachovať a koľko peňazí sú na to ochotní dať. Merkelová by zároveň chcela v rámci 30. výročia Nežnej revolúcie oceniť podiel štátov strednej a východnej Európy na páde Železnej opony ako aj na nemeckom zjednotení.

Vo viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 bude zohľadnený odchod Veľkej Británie z Európskej únie. V praxi to znamená, že krajiny budú musieť odviesť do spoločného rozpočtu viac ako doterajšie jedno percento HDP. O koľko viac, to je ešte predmetom rokovaní. Bratislava ani Berlín s týmto problém nemajú. Pre Slovensko je prioritou zachovanie tradičných politík, ktorými sú kohézia a spoločná poľnohospodárska politika. Hoci je Nemecko čistý prispievateľ, patrí k zástancom zachovania týchto politík. V diskusii o VFR niektoré krajiny navrhujú, aby boli eurofondy naviazané na dodržiavanie princípov právneho štátu, čo je narážka na Maďarsko a Poľsko. Slovensko medzi podporovateľov tohto návrhu nepatrí, argumentuje, že potom by sme mohli žiadať aj naviazanie eurofondov na dodržiavanie fiškálnych pravidiel. Slovensko chcelo, aby sa našla dohoda na rozpočte do májových eurovolieb, to je však pre rozdielnosť stanovísk členských štátov nepravdepodobné. Očakáva sa však, že sa nájde aspoň predbežná dohoda na základných princípoch tvorby rozpočtu.

Nemecká kancelárka má okrem summitu so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim, českým premiérom Andrejom Babišom, poľským predsedom vlády Mateuszom Morawieckim a maďarským šéfom vlády Viktorom Orbánom na programe aj rokovanie s prezidentom Andrejom Kiskom. Bilaterálne bude rokovať aj s Pellegrinim. Ten ju plánuje požiadať o politickú podporu pri umiestnení Európskej agentúry pre prácu, o ktorú má Slovensko záujem. Očakáva sa, že na summite V4 sa budú lídri venovať aj migrácii, napríklad možnému spoločnému projektu v rámci fondu EÚ pre Afriku.

Angela Merkelová navštívila Bratislavu naposledy 20. októbra 2014. Vtedy jej ako tretej žene v histórii udelili čestný doktorát na Univerzite Komenského. Vo februári 2011 sa už raz v Bratislave zúčastnila na vrcholnej schôdzke krajín Visegrádskej skupiny. Analytici upozorňujú na fakt, že jej aktuálna návšteva nie je čisto formálna, koná sa v čase vrcholiacich príprav na brexit, pričom stále nie je jasné, za akých podmienok Londýn európske spoločenstvo opustí. Vzhľadom na odchod Spojeného kráľovstva a súčasné vnútropolitické problémy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona je nemecká kancelárka považovaná za tú, ktorá vďaka svojej autorite začína vyjednávať so štátmi o budúcom európskom rozpočte.