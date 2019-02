S recesiou môže svet počítať najskôr o dva roky

dnes 9:01 -

V diskusnej relácii na Tablet TV to vyhlásil partner hedžového fondu Infinity Capital Group Peter Bálint. „V pozadí je prezident Trump a jeho útoky na Fed, ktorý upustil od zvyšovania úrokových sadzieb a vyčkáva. Vyzerá to tak, že sa americká centrálna banka prikláňa na stranu podpory rastu v ekonomike. Keď sa nástup recesie posunie, zažijeme pravdepodobne najdlhšiu ekonomickú expanziu v novodobej histórii,“ povedal Bálint.



Vývoj v USA obvykle o niečo neskôr kopíruje aj starý kontinent. Eurozóna sa však už začala spomaľovať. Taliansko je v recesii a pravdepodobne aj Nemecko, ktoré zaznamenalo negatívny hospodársky rast v treťom kvartáli minulého roka, a podobné očakávania vládnu aj pri výsledkoch z posledných mesiacov vlaňajška. Nemecko dopláca najmä na obchodnú vojnu medzi USA a Čínou.



„Neistota spôsobuje negatívne očakávania podnikateľských subjektov, ktoré sú opatrné, odďaľujú investície a to má negatívny vplyv na ekonomický rast. Dôležité bude, či bude pokračovať obchodná vojna alebo sa hlavní hráči vo svetovom obchode dokážu dohodnúť,“ konštatoval Bálint s tým, že napríklad brexit má na súčasné spomaľovanie sa globálnej ekonomiky minimálny vplyv.



„Význam brexitu sa preceňuje. Nie je to taký dôležitý faktor súčasného diania v globálnej ekonomike. Trump, obchodná vojna, Čína, centrálne banky. To je to, čo hýbe svetom, brexit je niekde úplne v pozadí,“ dodal Bálint.



Slovensko nateraz zlé správy obchádzajú. Roky 2017 a 2018 boli pre ekonomiku úspešné a aj v tomto roku sa očakáva rast aspoň na úrovni 4 %. Bálint však tvrdí, že je len otázkou času, kedy spomalenie či recesia zasiahne aj Slovensko. „Problémy v eurozóne s určitým odstupom času pocítime aj my. Pred desaťročím sa prvé znaky krízy objavili v USA v lete 2007, na Slovensku sa naplno prejavila v roku 2009. Nevyhneme sa tomu,“ upozornil Bálint.