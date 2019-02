Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla hlbšie pod 62 USD/barel

dnes 12:46 -

Ceny ropy klesli a cena Brentu skĺzla hlbšie pod hranicu 62 USD za barel (159 litrov). Veľkou mierou sa pod to podpísali odhady, že ropné zásoby v USA vzrástli. Naopak, doterajšie obavy z výraznejších dôsledkov sankcií voči Venezuele na ceny ropy sa zmiernili.

Zásoby ropy v USA vzrástli v minulom týždni o 2,5 milióna barelov, uviedol Americký ropný inštitút (API), ktorý v utorok (5. 2.) zverejnil svoj odhad. Oficiálnu správu o vývoji zásob oznámi americké ministerstvo energetiky v stredu.

V minulých dňoch podporovali ceny ropy najmä obavy z dôsledkov rozhodnutia USA uvaliť na venezuelský ropný sektor sankcie. Washington sa tak rozhodol s cieľom zvýšiť tlak na prezidenta Nicolása Madura potom, ako sa predseda Národného zhromaždenia a opozičný líder Juan Guaidó koncom januára vyhlásil za dočasného prezidenta a vyzval Madura, aby vzhľadom na katastrofálny vývoj v krajine odstúpil.

Obavy z možného výrazného vplyvu sankcií na svetové trhy s ropou sa však postupne zmiernili. Podľa analytikov je to na jednej strane preto, že rozsah výpadku by nemal byť taký výrazný, a na druhej preto, že sankcie by nemuseli trvať dlho.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 12.08 h SEČ 61,55 USD (53,88 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 43 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v marci klesla o 37 centov na 53,29 USD za barel.