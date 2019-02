O konfiškácii banky by mal hlasovať parlament

Zdroj: bloomberg

Erdogan by chcel, aby sa v parlamente rozhodlo o konfiškácii Türkiye iš Bankasi. "Ak dá Boh, stane sa Isbank majetkom ministerstva financií," vyhlásil. Podľa zástupcov banky by akýkoľvek pokus o znárodnenie znamenal finančný trestný čin. Akcie firmy sa v reakcii na utorkové Erdoganove slová pred zákonodarcami jeho vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) prepadli. Ide o najväčší pokles od augusta minulého roka.





Banku čiastočne vlastní hlavná opozičná strana CHP, presnejšie asi 28 percentný podiel. Žiadna dividenda im ale z toho neplynie. Penzijné fondy banky vlastnia zhruba 40 % podiel a ďalších 32 % je free float, ktorý držia zo zhruba 70 % zahraniční investori, uviedol Bloomberg.

Erdogan tvdí, že opozícia "znevažuje" pamiatku Mustafu Kemala Atatürka, prvého prezidenta Tureckej republiky a zakladateľa banky, ktorý akcie banky strane CHP odkázal. Politická frakcia by podľa neho nemala vlastniť niečo, čo kedysi patrilo zakladateľovi štátu. Erdogan navyše požaduje, aby sa CHP vzdala okrem podielu aj štyroch kresiel v predstavenstve, čo ale strana odmieta. Erdoganova strana nemá v 600-miestnom parlamente potrebnú väčšinu, vďaka ktorej by zákony o vlastníctve banky mohla zmeniť jednostranne. Prezident ale naznačil, že pomôcť by v tomto smere mohla nacionalistická Strana národnej akcie (MHP).

Finančný sektor v Turecku ťažia hromadiace sa zlé dlhy. O reštrukturalizáciu dlhu žiadajú firmy, ktoré poškodil minuloročný 28 % prepad tureckej líry voči doláru kvôli čomu majú teraz problémy so splácaním zahraničných pôžičiek.







Na bankový sektor okrem toho dolieha aj spomaľujúci sa hospodársky rast a vysoké výpožičné náklady. Slabý je aj rast úverov. ej činnosti. V Türkiye iš Bankasi rátajú s tým, že tento rok zlé úvery dosiahnu zhruba 6%.

V marci čakajú Turecko komunálne voľby, pričom prezident sa o svojej túžbe zmocniť finančného systému nezmienil vo volebnej kampani prvýkrát. Pred vlaňajšími prezidentskými a parlamentnými voľbami sľuboval, že prevezme kontrolu nad menovou politikou, čím pomohol vyvolať krízu líry. Turecko po minuloročných voľbách oficiálne prešlo na prezidentský systém s posilnenými právomocami hlavy štátu.