Kam investovať, ak veríte technológiám

Zdroj: BI

Foto: TASR/AP;getty images;Asian Private Banker

dnes 0:42 -

V prostredí krviprelievania, keď sa novinové titulky predháňajú v popisovaní výpredaja na akciových trhoch, investori sa snažia analyzovať, či by nebolo lepšie hodiť uterák do ringu. S poklesom ceny aktív je tlak čoraz väčší. Aj ten najmenší náznak vývoja má cenu zlata, pomôže pri rozhodovaní sa.



Stuart Dunbar je partnerom investičnej spoločnosti Baillie Gifford, odporúča, aby sa investori takémuto rozhodovaniu vyhýbali. V rozhovore pre Business Insider povedal, že úplne ignoruje trh. "Nezáleží na tom, že sme na trhu. Investujeme do niekoľkých veľkých spoločností a jediná vec, o ktorú sa zaujímame, je, či tieto spoločnosti dosahujú dostatočný pokrok, aby splnili dlhodobé ciele tak, ako sa to od nich očakáva."





Dunbar ďalej vysvetľuje metodiku, ktorú Baillie Gifford využíva pri výbere akcií pre svoje portfólio. Firma sa snaží zarobiť 2,5 až 5-násobok vkladu v priebehu 5 až 10-ročného obdobia. Ale v mnohých prípadoch je to dokonca viac a počas dlhšieho obdobia. A aký druh akcií? Len tie najžiarivejšie. Rýchly pohľad na portfólio Baillie Gifford ukazuje, že ide o známe mená. K nim sa dostali medzi prvými a odvtedy tieto akcie držia. Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix, Alibaba. Ale aj napríklad Tesla, v ktorej vlastní jednu z najväčších pozícií spomedzi inštitucionálnych investorov. Baillie Gifford povýšil investovanie do spoločností v počiatočnom štádiu, ktoré ešte nie sú verejne obchodovateľné, na svoju prioritu. Má účasť v tzv. jednorožcoch ako Lyft, Airbnb a Dropbox. A hľadá ďalej.



Za kľúčové pre budúce investície považuje napríklad inovácie v oblasti zdravotníctva. "Veľmi nás zaujíma táto oblasť, hoci sme si vedomí, že to nie je žiadna nová téma. Je to však nové z hľadiska príležitostí, ktoré prichádzajú, trávime veľa času s akademikmi a pracujeme na tom, aby sa vďaka pokroku úplne zmenilo odvetvie zdravotníctva. Máte stále väčší výkon na spracovanie údajov, máte schopnosť zhromažďovať big data, máte oveľa lacnejšie sekvenovanie DNA, až natoľko, že sa čoskoro stane všadeprítomné. Máte schopnosť analyzovať to, čo sa dá považovať za úplne kolosálny súbor údajov, ktorý vám dáva možnosť začať chápať, ako gény ovplyvňujú zdravie," vysvteľuje Dunbar.





Podobný význam firma kladie aj umelej inteligencii v poľnohospodárstve. "Sme nadšení z kombinácie robotiky a umelej inteligencie. Umelá inteligencia sú naozaj veľké údaje, na spracovanie potrebujete kolosálny počítačový výkon. Firma ASML vyrába stroje, ktoré používajú výrobcovia polovodičov. Technológia sa nazýva extrémna ultrafialová litografia. Skúma schopnosť manipulovať s atómami v polovodičoch. V praxi to znamená, že v nasledujúcich 10- rokoch budú roboty schopné spĺňať úlohy, ktoré dnes nevedia. Investičná príležitosť je v poskytovateľoch senzorov pre robotické spoločnosti, nie v samotných spoločnostiach."





A ako to súvisí s poľnohospodárstvom? Nadmerné využívanie pesticídov má katastrofálny dopad na životné prostredie. "Miniatúrne roboty sa budú prechádzať po poliach a rozmiestňovať pesticídy len tam, kde to bude nutné. Tým by sa znížilo používanie pesticídov aj o 99 %. Viem, znie to ako sci-fi, ale toto sú tie druhy technológií, ktoré môžeme v budúcnosti očakávať."