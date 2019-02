Dobré časy sa končia a Slovensko nie je na ďalšie roky pripravené

dnes 13:31 -

Dobré časy sa pomaly končia a Slovensko nie je na ďalšie roky pripravené. Myslí si to poslanec opozičného hnutia OĽaNO Eduard Heger. Namiesto vytvárania plánov, ako prežiť spomalenie ekonomiky, podľa neho vláda vyrába sociálne balíčky, ktoré krajinu nikam neposunú.



"Dlh štátu v prepočte na jedného občana sa od roku 2010 zvýšil z približne 3600 eur na neuveriteľných 8000 eur," skonštatoval v utorok na tlačovej konferencii Heger. Dodal, že ak štát nemá dostatočnú rezervu, v zlých časoch nevie ľuďom pomôcť a nevie ich chrániť.



Hnutie OĽaNO tvrdí, že vláda by mala ozdravovať kľúčové sektory ako sú školstvo, zdravotníctvo a infraštruktúra. Slovensko si podľa Hegera nesie veľmi veľký historický dlh, pričom ozdravenie kľúčových sektorov sa nedeje alebo sa deje len veľmi minimálne. "Úrodných" sedem rokov sa pritom podľa neho končí. "Preto vyzývame vládu, aby práve v predvolebnom roku nepodľahla tlaku robiť si iba kampaň a bezbreho míňať, ale aby stihla dobehnúť to, čo za ostatné tri roky neurobila," vyhlásil Heger.