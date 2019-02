Nápad s bývaním: Kúpime vašu nehnuteľnosť a vzápätí vám ju prenajmeme

Zdroj: CNBC;TASR

Ceny bytov a obytných domov na slovenskom realitnom trhu v poslednom štvrťroku minulého roka stúpli na desaťročné maximum. Tempo medziročného rastu cien týchto nehnuteľností bolo najrýchlejší od začiatku roka 2017. Ako vyplýva z údajov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska, meter štvorcový v bytoch a domoch stál vo štvrtom kvartáli roku 2018 v priemere 1463 eur, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje nárast o 7,6 percenta.

"Pretrvávajúci značný dopyt po bývaní a slabnúca ponuka hlavne bytov bude aj v ďalších štvrťrokoch tlačiť na rast cien bývania. Ten bude do istej miery tlmený celkovými finančnými možnosťami záujemcov," uviedli v komentári analytici NBS. Za svojim vrcholom z roku 2008 priemerná cena bývania na slovenskom zaostáva o 5,5 percenta, ale samotné byty zdraželi na nové maximum. A v tomto bode by sme sa mali zamyslieť, podobne ako to urobili zakladatelia startupu EasyKnock. Ak je cena nehnuteľnosti na rekordnej výške, ich majitelia vďaka nárastu cien získajú kapitál, ale prístup k tejto hotovosti nemajú.







Na túto kartu vsadil startup EasyKnock, ktorý je na trhu len takmer dva roky. Poskytuje hotovosť za nehnuteľnosť a zároveň umožní zostať v nájme až na päť rokov. Kedykoľvek počas tohto prenájmu má zákazník možnosť kúpiť svoje bývanie späť. Na konci prenájmu dostane na výber, či chce zostať alebo odísť.

Model EasyKnock však nie je tradičným investičným nákupom. Spoločnosť dáva majiteľovi nehnuteľnosti približne 70 % z ohodnotenej ceny domu. Je to poistka, ktorá chráni EasyKnock pred akýmkoľvek znehodnotením domácnosti počas trvania prenájmu a súčasne dáva majiteľovi domu budúci podiel na akomkoľvek zhodnotení domácnosti. Je to preto, že na konci prenájmu sa bývalý majiteľ domu musí rozhodnúť, či si ho kúpi späť, alebo ho predá inému. Ak sa majiteľ rozhodne predať ho EasyKnock, získa plnú hodnotu z predaja, z čoho sa odráta 70 %, ktorých už EasyKnock vyplatil a 1,5 % provízia z konečnej predajnej ceny.





EasyKnock zarába peniaze prostredníctvom mesačného nájomného, ​​ktoré je dohodnuté ako súčasť predaja, a prostredníctvom dodatočných poplatkov viazaných na nákup a prípadný predaj domu niekomu inému na konci lízingu. Keďže nejde o klasického veriteľa, nemusí brať do úvahy kreditné skóre zákazníka. "EasyKnock je spoločnosť, ktorá umožňuje ľuďom prístup k vlastnému kapitálu za vlastné bývanie mimo tradičného úverového trhu," povedal Jarred Kessler, generálny riaditeľ spoločnosti EasyKnock. "Naše podnikanie ale nie je zameraná na vlastníctvo domácností," dodal. "Ľudia hovoria, že zo strechy nad hlavou by sa nemal robiť bankomat, ale ak ste zodpovední, je to lepšia cesta, ako získať prostriedky, než z predaja pod tlakom," dodáva Kessler, bývalý viceprezident Goldman Sachs.





Doteraz spoločnosť kúpila asi 100 domov v piatich amerických štátoch, ale s nedávnou finančnou injekciou 3,5 milióna dolárov v rámci kola financovania a 100 miliónov dolárov dlhového financovania zo strany investorov, Kessler očakáva, že sa ich biznis rozšíri na približne 500 trhov vo viac ako 35 štátoch, čo by predstavovalo nákup 2000 nehnuteľností len za tento rok. Medzi investormi sú Montage Ventures, Crestar Partners a Blumberg Capital.

Stanica CNBC oslovila aj Chrisa Driskella, zákazníka, ktorý ponuku startupu využil. Celý život prežil vo svojom dome pri jazere v Gainesville v Georgii. Jedného dňa ale chcel rozbehnúť vlastné podnikanie a potreboval k tomu kapitál. Nemal prístup k bankovým produktom, aj napriek tomu, že by sa zaručil vlastnou nehnuteľnosťou. "Ak by bolo moje kreditné skóre len o pár bodov vyššie, urobil by som lepší obchod, pravdepodobne by som zarobil viac, ale viete, takto svet nefunguje," povedal Driskell, ktorý predal svoj dom EasyKnock a teraz si ho prenajíma. "Oslovil som ich, ohodnotili moje bývanie, čo bol veľmi jednoduchý proces, ktorý trval asi 30 dní a dostal som šek. Mal som peniaze na čo som ich potreboval. Podpísal som lízing na dva roky, s možnosťou spätného odkúpenia domu v priebehu týchto dvoch rokov."

Pre Driskella to bola správna voľba v správny čas. Ak však nedokáže kúpiť svoj dom späť a bude ho musieť predať inému, ktorý ho nebude chcieť prenajímať, môže o svoj rodný dom prísť. "Má pre mňa sentimentálnu hodnotu, moji rodičia tu vyrastali, aj ja som tu vyrastal, takže áno, mrzelo by ma to," povedal. Americký trh s prenájmom nehnuteľností na bývanie rastie, takže je pravdepodobné, že Driskell nájde iného investora a zostane v prenájme. Bez ohľadu na to ale dostal peniaze, ktoré potreboval. Už sa nemusí obávať iných výdavkov, keďže vlastníkom je EasyKnock, ktorý platí dane z nehnuteľností, poistenie aj údržbu. Zatiaľ to má na starosti tretia strana, ale keď sa firma rozrastie, chcú aj túto časť biznisu robiť interne.