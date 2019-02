Túžite byť lepším investorom? Skúste týchto 5 jednoduchých trikov

Zdroj: barrons

Z trhu prichádzajú signály, ale vy neviete, či máte nakupovať, predávať, alebo nerobiť vôbec nič. Mali by ste ich úplne ignorovať? Najskôr asi áno, pokiaľ ste disciplinovaný dlhodobý investor, avšak platiť to nebude v prípade, ak chcete vďaka pohybom zarobiť peniaze. Behaviorálna ekonómia ponúka niekoľko odpovedí. Investovanie je emocionálne ladené (dokonca aj pre kvantitatívne zmýšľajúcich). Množstvo našich emócií a pocitov o trhu sa riadi biochémiou mozgu. Ani nemáme inú možnosť, len žiť s týmto softvérom vyvinutým počas niekoľkých tisícročí. Bohužiaľ, ten istý inštinkt, ktorý zachránil našich predkov pred predátormi, nám nepomôže vyhnúť sa pazúrom medveďa.

Nie je však všetko stratené. Tým, že si investor uvedomuje, ako ho emócie môžu viesť k zlým rozhodnutiam, dokáže podniknúť kroky na ochranu pred najhoršími impulzmi. Vyžaduje si to tréning, aby ste pochopili svoje vnútorné ja a vyhli sa investičným chybám. Bohužiaľ, nejde o exaktnú vedu, je len málo vedeckých dôkazov, že by nejaká intervenčná alebo tréningová technika fungovala vždy. Brad Barber, profesor financií na Kalifornskej univerzite to prirovnáva k jedinečnej liečbe rakoviny, kde genetické variácie sú také obrovské, že u každého pacienta zaberá iný individuálny prístup.



Zhrňme si 5 najčastejších chýb a ako im zabrániť v prípade, že by mali ohroziť vaše portfólio.



Držíte stratovú pozíciu príliš dlho

Mnoho investorov si nepripúšťa straty. Takýto typ správania môže byť celkom nákladný. Je dobre zdokumentovaný v akademických štúdiách. Jedna z nich, z roku 1998 skúmala 10 000 brokerských účtov. Priemerný výnos víťazov, ktorí sa rozhodli predať, bol v nasledujúcom roku o 3,4 % vyšší než priemerný výnos porazených, ktorí pozíciu držali naďalej. Možno by bolo dobré si v duchu položiť otázku, prečo stále držíte akcie, ktoré padajú. Je to preto, že si naozaj myslíte, že sa to zmení na základe nových informácií? Nechcete predávať, pretože by to bol dôkaz, že šlo o neúspešnú investíciu? Skúste sa na stratu pozerať ako na príležitosť, ako na prevod aktív z akcií, ktoré klesli, na akcie alebo fondy, ktoré majú v súčasnom prostredí zmysel. Vyhnite sa označeniu "zbaviť sa porazených", pretože to spôsobuje, že vy sa cítite ako porazení. Víťazi nemajú problém prevádzať svoje aktíva.







Predávate svojich víťazov príliš skoro

Ak ste zaregistrovali určité zisky v cenných papieroch, silnie pokušenie predať ich a zrealizovať zisk. Začnete veriť, že to, čo vlastníte, je cennejšie než v skutočnosti je. Ale mnohé štúdie dokazujú, že investori pravdepodobnejšie predajú aktíva, ktoré rástli, než tie, ktoré klesli. Jedným zo spôsobov, ako zabrániť takémuto skresleniu, je nebrať do úvahy nákupnú cenu akcie. Čím výraznejšie sú informácie o nákupe, tým pravdepodobnejšie budete obchodovať manipulovane, čo sa môže odraziť na výkonnosti. Zamerajte sa na relevantnejšie informácie, napríklad, či akcia alebo fond má stále dobré dlhodobé vyhliadky a či náhodou nemáte nejaké informačné výhody, možno viete niečo čo iní nevedia. Ignorujte veci, ktoré nie sú relevantné pre výkon, ako je cena, ktorú ste za akciu zaplatili, alebo jej úloha vo vašom portfóliu.





Ste ochotní akceptovať nadmerné riziká

Mnohí investori nadhodnocujú svoje zručnosti a podceňujú vonkajšie riziká. Investori sa môžu domnievať, že dokážu prekonať trh výberom jednotlivých akcií, ale väčšina štúdií tvrdí, že je to nepravdepodobné. Môžu byť tiež príliš optimistickí, pokiaľ ide o vyhliadky na výnos, čo má za následok príliš veľkú majetkovú angažovanosť. Ak vyberáte akcie alebo používate aktívnu správu svojich prostriedkov, zvoľte si úroveň možnej straty v takej výške, aby to nemalo katastrofálne dopady, či výraznejší vplyv na váš život. Berte investovanie ako kasíno, nevsádzajte všetko. A skúste sa vyhnúť pokušeniu obchodovať často. Je to ako keď niekto zámerne nemá doma sladkosti. Ak by ich mal, pravdepodobne by ich aj hneď zjedol. Ak máte tendenciu podceňovať riziko, zamerajte sa na príbehy od hráčov, či analytikov s opačným uhlom pohľadu. Medzi stratégov medvedieho trendu v týchto dňoch patria Albert Edwards, David Rosenberg a Nouriel Roubini. Ak vás nadmerná dôvera vedie k akceptovaniu neprimeraného rizika, skúste sa pozrieť na predpovede Dr.Skazy, možno potom budete o niečo opatrnejší.







Sústredíte sa na nesprávne veci

Mnohí z nás investujeme systematicky. Neustále hľadáme vysvetlenie pre ten chaos vôkol nás a hľadáme vzory, ktoré sedia z pohľadu minulosti (aha, toto vyzerá presne tak, ako v prípade dotcom bubliny!). Hľadáme potvrdenie našich predchádzajúcich teórií (ja som vedel, že to smeruje ku katastrofe), alebo náznaky toho, že niečo nie je v poriadku. Väčšinou však ide o falošný poplach, ktorý nás podnieti k obchodovaniu len na základe novinových titulkov. Jednotliví investori majú tendenciu byť ovládaní tým, čo upúta ich pozornosť. Rada preto znie: preštudujte si, čo ste urobili a čo ste neurobili, čo fungovalo a čo nefunguje. Skúste štatistický prehľad vašich investícií.







Cena rastie a vy máte nutkanie predávať

Je ľahké počúvať o tom, že nedávna história sa nebude opakovať, ale presvedčiť sa o tom, je už ťažšie. My všetci sme náchylní brať do úvahy nedávne udalosti. Očakávajúc, že ​​budú pokračovať najnovšie trendy. Je ťažké tolerovať krátkodobé utrpenie výmenou za odmenu, ktorá príde až po mnohých rokoch. Namiesto toho, aby ste urobili chybu, a predávali v čase keď veci vyzerajú zle, odmeňte sa za to, že nebudete konať impulzívne. Psychologický trik spočíva v tom, že sa nebudete sústreďovať na namáhavé cvičenie v posilňovni, ale na odmenu v podobe príjemnej masáže. Je tiež užitočné, aby ste si nedávne udalosti spájali do kontextu. Aký je najdlhší býčí trh v histórii alebo po sebe idúcich dní rastu akcií? Dokážete nájsť útechu v tom, že trhové poklesy a volatilita sú z historického pohľadu celkom bežné? Ak nič nepomáha, skúste mať pred sebou slová Warrena Buffetta: Buďte chamtiví, keď sa ostatní obávajú. Pred poklesmi trhov nikdy nepchal hlavu do piesku a keď prišlo na straty, nikdy ho to nezložilo. Namiesto toho využil možnosť a nakupoval akcie, keď boli práve vo výpredaji.