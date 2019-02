Nemeckí farmári sa obávajú prepadu cien zeleniny v dôsledku tvrdého brexitu

dnes 12:01 -

"Máme obavy, že ceny zeleniny pôjdu nadol," povedal v rozhovore pre agentúru DPA Jochen Winkhoff zastupujúci pestovateľov zeleniny.

Nemeckých pestovateľov znepokojuje možnosť, že v prípade tvrdého brexitu budú niektoré krajiny EÚ, ako napríklad Holandsko, nútené presunúť veľkú časť produkcie určenú na britský trh na trhy ostatných štátov EÚ. Najmä v prípade zeleniny, ako sú paradajky alebo paprika, počítajú Nemci s veľkými prebytkami.

"Na základe našich skúseností dokonca aj päťpercentné prezásobenie trhu čerstvou zeleninou môže viesť k poklesu cien pre pestovateľa až o 50 %," povedal Winkhoff.

Chaotického brexitu sa obávajú aj holandskí pestovatelia. "To by bola katastrofa," povedal pre DPA Klaas Johan Osinga z Asociácie holandských farmárov. Británia je totiž pre holandských farmárov po Nemecku a Belgicku tretím najväčším trhom.

Ak by tvrdý brexit viedol k dlhým čakacím lehotám na hraniciach, holandskí producenti zeleniny sa budú musieť rýchlo poobzerať po nových trhoch. "Potom asi budeme musieť veľkú časť z našej produkcie presmerovať na nemecký trh," pripustil Osinga.