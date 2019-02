Predseda NKÚ sa pre pochybenia na ÚRSO obrátil na políciu

Zdroj: SITA

Foto: TASR/Dano Veselský

dnes 13:01 -

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) Karol Mitrík na základe zistení svojich inšpektorov na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa obrátil na orgány činné v trestnom konaní. Podľa kontrolórov pri kľúčových konaniach a rozhodovaniach regulačný úrad porušil zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o verejnom obstarávaní, ako aj zákon o finančnej kontrole. „Porušenia rozpočtových pravidiel, finančnej kontroly či pri nakladaní s majetkom a pri verejnom obstarávaní považujú kontrolóri v prípade Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za tak závažné, že predseda NKÚ odstúpil celú vec polícii,“ informoval hovorca NKÚ Marek Papajčik.

Najväčšie problémy zistili kontrolóri pri cenovom konaní, ktorého súčasťou je aj objektivizácia hodnoty majetku regulovaných subjektov, ktorá vstupuje do procesu stanovenia koncovej ceny energie. „Úrad v čase kontroly nemal vypracovaný interný predpis, ktorý by proces cenového konania podrobnejšie upravoval. Pre účely objektivizácie majetku pre nové regulačné obdobie od roku 2017 úrad využil znalecké skúmanie, ktoré vykonali štyri externé znalecké organizácie, 17 externých konzultantov a do procesu boli zapojení aj zamestnanci úradu. Kontrola zistila, že niektoré výstupy znaleckých organizácií a právne poradenstvo neboli pre tento proces nevyhnutné, viaceré výdavky za znalecké posudky a analýzy sú nepreukázateľné,“ dodal Papajčik.

Niektoré znalecké posudky boli podľa NKÚ odovzdané úradu až po zmluvne dohodnutom termíne. „To znamená že sa nemohli premietnuť do všeobecnej hodnoty majetku, a teda do procesu cenotvorby, ktorá sa týmto spôsobom javí problematická a neobjektívna,“ zdôraznil Papajčik s tým, že pri výbere subjektov znaleckej činnosti regulačný úrad nepostupoval podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa NKÚ výsledkom procesu cenotvorby založenej na celom rade problémov a nedostatkov bolo zvýšenie cien elektrickej energie, ktoré vyvolalo množstvo negatívnych reakcií. „Na stanovenie nových cien sa použilo prepočítanie všeobecnej hodnoty majetku používaného na výkon regulovanej činnosti v sieťových odvetviach z roku 2010, ktorej hodnota sa využívala pre stanovenie cien elektriny do roku 2016, avšak v roku 2016 už nebola aktuálna, čo bolo v rozpore s princípmi regulačnej politiky i spôsobom tvorby cien,“ doplnil Papajčik.

Kontrola NKÚ poukázala aj na narušenie princípov transparentnosti a nezávislosti činnosti úradu. „NKÚ upozorňuje parlament či vládu na skutočnosť, že nezávislosť regulátora je základným princípom, bez ktorého je nemožné, aby ÚRSO riadne plnil zverené úlohy. Národný regulačný orgán musí byť maximálne otvorenou inštitúciou, ktorej rozhodnutia sú transparentné, vecne preukazné a je zabezpečená jeho nezávislá pôsobnosť od akýchkoľvek vedľajších, privátnych záujmov,“ uviedol Papajčik.

Cieľom kontroly bolo podľa neho preveriť postup ÚRSO pri tvorbe cien elektriny vo väzbe na odberateľov v domácnosti s dôrazom na platnú regulačnú politiku, ale i proces cenovej regulácie a spôsob kontroly regulovaných subjektov, ktoré upravuje zákon o regulácii. „Osobitný dôraz kontrola kládla na preverenie postupu ÚRSO, ktorý viedol v roku 2017 k zvýšeniu cien pre časť odberateľov elektriny a následne vrátenie týchto cien na úroveň roku 2016,“ dodal Papajčik.

Inšpektori NKÚ taktiež preverili ako Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) postupuje pri uzatváraní nových zmluvných vzťahov a akým spôsobom zabezpečuje ochranu administratívno-agendových informačných systémov, ktoré bezprostredne nesúviseli s bezpečnosťou jadrových zariadení. Kontrolóri preverili zmluvy s dodávateľskými spoločnosťami Mikotech a eDevelopment, ktoré poskytujú ÚJD služby súvisiace s prevádzkou týchto IT systémov. Od roku 2011 mal ÚJD so spoločnosťou Mikotech uzatvorených celkom osem zmlúv za viac ako 138 tisíc eur s DPH a so spoločnosťou eDevelopment desať zmlúv splnením v sume necelých 476 tisíc eur s DPH.

„Kontrolou bolo zistené, že v prípade týchto zmlúv neboli stanovené bezpečnostné požiadavky na služby, podmienky vzdialeného prístupu k týmto informačným systémom. Hlavným dôvodom takéhoto stavu bolo, že ÚJD nemal definovanú bezpečnostnú politiku, ani jej ciele a povinnosti pre riadenie informačnej bezpečnosti verejnej správy,“ dodal Papajčik. Kontrolou zmlúv inšpektori podľa neho zistili viaceré riziká, ktoré vyplývali zo spôsobu úhrady faktúr za poskytnuté služby, pri ktorých chýbali jednoznačné záznamy o vykonaných prácach, ktoré by preukazovali skutočné plnenie dohodnutých záväzkov a vykonaných prác. „Takýto postup je v rozpore s pravidlami finančnej kontroly,“ uzavrel Papajčik.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v reakcii uviedol, že pozná výsledky kontroly NKÚ a pri tejto kontrole úzko spolupracoval. "Všetky zistenia NKÚ sa týkajú činnosti bývalého vedenia úradu. Súčasné vedenie úradu už v tejto súvislosti minulý rok podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku," dodal regulačný úrad v stanovisku.