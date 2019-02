Bitcoin sa chystá urobiť niečo, čo predtým nikdy neurobil

Zdroj: marketwatch

Foto: getty images

dnes 12:21 -

Pre tých Bitcoinových nadšencov, ktorí dúfajú, že rok 2018 už majú konečne za sebou, je tu smutný začiatok roka 2019. Ďalší mesiac prepadu. V januári to bolo šesť po sebe idúcich mesiacov straty, niečo podobné sa zatiaľ nikdy nestalo, podľa Dow Jones Market Data, ktorá má k dispozícii údaje od júla 2010.

Trend začal v auguste, keď sa Bitcoin obchodoval nad 7700 USD. Odvtedy klesol o viac ako 50 %, najhoršie to bolo v novembri, keď z hranice 6000 dolárov klesol až na 2500 dolárov za token.





Ak sa pýtate, či to je konečne už koniec obdobia utrpenia, odpoveď znie, pravdepodobne nie. Tvrdí to Travis Kling, zakladateľ a hlavný investičný stratég Ikigai Asset Management, ktorí si myslí, že vs Bitcoinom to bude ešte horšie. Odvetvie podľa neho potrebuje impulz, aby sa trend zvrátil. "Mnohé kryptoburzy budú musieť skončiť, rovnako ako mnohé projekty a digitálne meny. Potrebujeme jasnejší postoj regulátorov, Až potom sa trend môže obrátiť," uviedol vo svojom tweete.



Analytik trhu Jani Ziedins má tiež výhrady k budúcnosti samotnej technológie. "Existujú prípady ako bola a dotcom bublina, kde bola revolúcia legitímna, kedy investori vystúpili príliš skoro. Bude to aj prípad Bitcoinu v priebehu 10 rokov? Mám určité pochybnosti. Po prvé, tá čarovná vec, že množstvo Bitcoinov je vopred dané. To malo zabrániť manipulácii a inflácii. Bitcoin by časom získal na cene a jeho popularita by sa zvýšila. To by však fungovalo v bubline. Bitcoin však nefungoval v bubline a jeho popularita prilákala nespočetné množstvo oviec, ktoré len nasledovali dav a veľmi ovplyvnili trh s kryptomenami.“



Navyše Bitcoin zaznamenával zisky vo februári každého z posledných štyroch rokov. Dnes sa obchoduje okolo 3450 dolárov, čo je viac ako 80 % z jeho najvyššej hodnoty okolo 20 000 dolárov.