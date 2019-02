Štvordňový pracovný týždeň: Zamerajme sa viac na pocit šťastia než na produktivitou

Zdroj: QZ

Bregman, ktorý okrem 15-hodinového pracovného týždňa obhajuje aj základný garantovaný príjem, uviedol, že trend znižovania počtu pracovných hodín, ktorý začal v 20. storočí, by mal pokračovať. "Po celé desaťročia všetci hlavní ekonómovia, filozofi, sociológovia verili, až do sedemdesiatych rokov minulého storočia, že budeme pracovať stále menej a menej. V dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia veľkí kapitalisti zistili, že ak skrátia pracovný týždeň, zamestnanci budú produktívnejší. Henry Ford napríklad zistil, že ak zmenil pracovný týždeň zo 60 hodín na 40 hodín, jeho zamestnanci boli produktívnejšími, pretože neboli vo voľnom čase natoľko unavení."

Grant súhlasil s výsledkami výskumu, ktorý odokryl pozitívnu súvislosť medzi pracovným šťastím a produktivitou. "Myslím si, že máme niekoľko dobrých príkladov, ktoré ukazujú, že ak skrátite pracovný čas, ľudia budú môcť efektívnejšie sústrediť svoju pozornosť, často sa stanú produktívnejšími, ich práca je kvalitnejšia, sú viac kreatívni a sú tiež viac lojálni voči organizáciám ktoré sú ochotné im poskytnúť flexibilitu, že im záleží aj na ich živote mimo práce," povedal.





Výskumy síce ukazujú, že štvordňový pracovný týždeň pracovníci vítajú, sú šťastnejší a možno by dokonca mohol pomôcť odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Čo však nie je jasné, je, či skutočne vďaka skráteniu budú pracovníci produktívnejší. Výskum vo firme, ktorá experimentovala so štvordňovým týždňom na Novom Zélande, zistil, že niektorí zamestnanci pracovali v kratšom časovom úseku intenzívnejšie a efektívnejšie ale v prípade niektorých ich výkonnosť klesala spolu s ich pracovným časom. Výskum však jasne ukázal, že pracovníci boli šťastnejší. A možno práve to, ako doteraz tvrdí aj Bregman, môže byť ušľachtilejší cieľ ako samotná produktivita.