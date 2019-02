Každý tretí Slovák si nechráni osobné údaje a dáta v smartfóne

dnes 10:16 -

Až 36 % Slovákov pri inštalácii aplikácií do svojho smartfónu nedbá o ochranu osobných údajov a citlivých dát a aplikáciám k nim nijakým spôsobom neobmedzuje prístup. Európsky priemer sa pohybuje na úrovni 28 %. Vyplýva to z analýzy Európskeho štatistického úradu Eurostat.

"Vzhľadom na to, že smartfóny už zďaleka nevyužívame len na telefonovanie a SMS-kovanie, ale napríklad aj na denno-dennú správu financií, ich používatelia by mali voliť oveľa opatrnejší prístup," upozorňuje Anna Jamborová z ČSOB.

Výsledky Eurostatu potvrdili, že miera opatrnosti sa zvyšovala so stupňom dosiahnutého vzdelania. V priemere až 40 % používateľov telefónov s nižším vzdelaním uviedlo, že nikdy aplikácii neobmedzilo prístup k citlivým a osobným údajom. V prípade respondentov so stredným vzdelaním to bolo 37 % a v prípade vysokoškolákov 32 % oslovených.

Pri pohľade na výsledky najmladšej generácie, spomedzi mladých do 15 rokov si dáta nechráni 36 % opýtaných, v prípade generácie do 24 rokov je výsledok o málo lepší, na úrovni 34 %. Ako najzraniteľnejšia sa ukázala generácia nad 65 rokov, v rámci ktorej si dáta nechráni 39 % opýtaných.

"Na prístup k smartfónu a mieru zabezpečenia pri jeho využívaní sme sa pýtali mladých v rámci testovania ich tzv. digitálnej gramotnosti. Zhruba štvrtina opýtaných nevedela správne zareagovať čo robiť v prípade, ak na nich "vyskočí" v smartfóne reklama, že sa v ich zariadení vyskytol nebezpečný vírus, ktorý je nutné okamžite odstrániť. Podobne asi štvrtina študentov nevedela, ako si môže svoj smartfón uchrániť pred hakermi," dodáva Jamborová.

V rámci EÚ sú najmenej opatrní Česi a Bulhari, kde až 67 %, resp. 49 % používateľov smartfónov aplikáciám nikdy neobmedzila takýto prístup. Naopak, najväčší pozor si dávajú Francúzi a Nemci, spomedzi ktorých nikdy neobmedzilo prístup k dátam len 10 %, resp. 16 % používateľov.