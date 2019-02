Visa a Mastercard chcú do Číny, ale zatiaľ sa im to nedarí

Zdroj: QZ

Mastercard z zaznamenal čistý zisk vo výške 899 miliónov dolárov, čo je takmer štvornásobok 227 miliónov USD za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Nárast spôsobilo dramatické zníženie americkej daňovej sadzby. Visa naopak oznámila lepšie ako očakávané výnosy a príjmy, ale nízky rast objemu platieb. Nasledovalo sklamanie investorov a pokles ceny akcií.

Viac ako rok po tom, ako obidve spoločnosti predložili žiadosti na spracovanie platieb v renminbi, čínska centrálna banka zatiaľ formálne akceptovanie nepotvrdila. Banka má 90 dní na to, aby sa rozhodla. Ešte v roku 2012 Svetová obchodná organizácia po sťažnosti vlády USA rozhodla, že Čína diskriminuje zahraničných poskytovateľov platieb. O dva roky neskôr sa kabinet krajiny nakoniec dohodol na otvorení trhu pre zahraničných hráčov. Ale proces podávania žiadosti sa ťahal až do roku 2017. Koncom minulého roka sa spoločnosť American Express stala jediným zahraničným poskytovateľom platobných služieb, ktorý mohol vstúpiť na čínsky trh prostredníctvom partnerstva s domácou spoločnosťou. Podobne by chcela postupovať aj Visa, jej generálny riaditeľ Al Kelly hovorí o predbežnom pláne partnerstva s čínskou platformou finančných služieb Lakala na ďalšie tri roky, čo by kartovú spoločnosť spojila s miliónmi čínskych zákazníkov.





Dlhodobým cieľom je ale získať pre seba čínsku licenciu, bez potreby spolupráce. "Pokračujeme v úzkej spolupráci s čínskymi regulačnými orgánmi a vládou, aby sme pochopili, ako čo najlepšie pokračovať," skúšal vysvetliť Kelly. Stručne povedané, nič nové na obzore.

Inou otázkou je, predovšetkým zo strany investorov, či čínske mobilné platobné systémy, ako napríklad AliPay a WeChat, podkopávajú aktivity Visa a MasterCard, predovšetkým mimo územia Číny. V súčasnosti sa očakáva, že dve mobilné platobné spoločnosti získajú do roku 2020 40 % všetkých poplatkov za platby v Číne. Ak by sa im podarilo preraziť na americké trhy, môžu dosiahnuť až 43 miliárd dolárov, teda takmer tretinu obchodných poplatkov, ktoré v súčasnosti každoročne skončí u v bankách a kartových spoločnostiach. Kelly toto komentovať nechcel.