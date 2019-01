Fúzia Deutsche bank s Commerzbank, alebo krach?

dnes 21:08 -

Priemyselná produkcia v Japonsku za december klesla o 0,1%, čo prekonalo očakávania na úrovni -0,4%. Najviac klesla produkcia výrobných strojov, chemikálií a elektroniky. Výrobné PMI v Číne neočakávane vzrástlo z decembrovej hodnoty 49,4 na januárových 49,5. Nevýrobné PMI tiež vzrástlo za január na 54,7 z 53,8, čím dosiahlo svoje 4-mesačné maximum. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 1,06 %, Hang Seng Index + 1,08 %, CSI 300 + 1,05 %.

V Anglicku za január vzrástol index HPI, ktorý meria zmeny v cenách bývania na 0,3%, čo prekonalo očakávania. Naopak v Anglicku poklesla produkcia áut, konkrétne o 9%, čo najväčší pokles od finančnej krízy. Najviac klesla produkcia Peugeotu, Jaguáru a Nissanu. Nemecké maloobchodné tržby sa za január výrazne prepadli o 4,3%, pričom sa očakával len pokles o 0,5%. Za január taktiež klesla nezamestnanosť a to o 2 tis. na 2,26 mil., pričom sa očakával jej pokles až o 11 tis. Dnes boli vo Francúzsku vyhlásené výsledky za infláciu, ktorá za január klesla o 0,5%, pričom sa neočakávala jej zmena. Nokia očakáva pre nasledujúce dva roky pozitívnejšie výsledky hlavne kvôli rýchlo rastúcim investíciám do 5G sietí a aj lepším predajom a ziskom, ktoré vzrástli o 12%. Deutsche bank má podľa Bloombergu len dve možnosti, buď sa spojí s konkurentom Commerzbank, alebo jej hrozí bankrot. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 0,07 %, CAC 40 + 0,36 %, DAX – 0,08 %.

Po Apple ohlásil pozitívne hospodárske výsledky aj Facebook, ktorého akcie dnes vzrástli cez 10%. HDP v Kanade za november kleslo o 0,1%, pričom najväčší pokles zaznamenal sektor financií a poisťovníctva, veľkoobchodný predaj a výroba. Predaje nových rodinný domov v Amerike za november výrazne vzrástli o 16,9% na 657 tis. z predchádzajúcich 562 tis. Fed Funds futures vykazujú vyššiu šancu tomu, že Fed zníži sadzbu do konca roka, ako že by ju mal zvýšiť. Podľa amerického ambasádora v EÚ existuje veľa dôkazov o tom, že Huawei porušuje bezpečnostné pravidlá, no tie sú zatiaľ utajené. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA – 0,02 %, S&P500 + 0,88 %, NASDAQ + 1,37 %.

Najväčším skokanom dňa v rámci indexu S&P500 bola spoločnosť Charter communications, ktorej akcie vzrástli počas dnešného obchodného dňa o 14,19 %, čo predstavuje jej najvyšší denný nárast. Dôvodom dnešného rastu akcií bolo zverejnenie výsledkov za štvrtý kvartál, ktoré poukázali na vysoký prírastok predplatného za internet. Spoločnosť Charter communications ponúka televízne, internetové, telefónne a ostatné podobné služby.