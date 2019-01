Objem investícií do rizikového kapitálu vo svete vlani výrazne stúpol

dnes 15:31 -

Globálny objem investícií do rizikového kapitálu dosiahol v poslednom kvartáli minulého roka 64 mld. USD. Vyplýva to zo štúdie Venture Pulse poradenskej firmy KPMG, podľa ktorej tak bol posledný vlaňajší kvartál z tohto pohľadu druhým najúspešnejším v histórii. Výrazne k tomu prispela najmä investícia vo výške 12,8 mld. USD do spoločnosti Juul, ktorá sa zaoberá výrobou elektronických cigariet.

Z pohľadu odvetví lákajú investorov najmä technologické firmy z automobilového priemyslu. Investície rizikového kapitálu do mestskej mobility v medziročnom porovnaní výrazne vzrástli z 26 mld. USD v roku 2017 na takmer 45 mld. USD v minulom roku. Investície do umelej inteligencie súvisiacej so zdravotnou starostlivosťou sa tiež takmer zdvojnásobili z 1,25 mld. USD v roku 2017 na 2,34 mld. USD v minulom roku.

Európa už tretí rok za sebou pokorila svoj vlastný rekord v celkovom objeme investícií rizikového kapitálu. V roku 2018 prilákali európske firmy investície vo výške 24,4 mld. USD. „Najväčšou transakciou posledného kvartálu roku 2018 na starom kontinente bola investícia vo výške 200 miliónov dolárov, ktorú získala britská spoločnosť Graphcore. Vo Veľkej Británii sa zároveň uzatvorili štyri z desiatich najväčších európskych obchodov,“ konštatuje KPMG.

Z pohľadu krajín boli najúspešnejšie v objeme investícií do rizikového kapitálu Spojené štáty americké, ktoré za minulý rok zaznamenali viacero transakcií vo výške viac ako jednej miliardy dolárov, vrátane dvoch v poslednom kvartáli. Jednou z nich bola spomínaná investícia do spoločnosti Juul a druhou investícia do firmy Epic Games vo výške 1,25 mld. USD.

„Vzhľadom na mimoriadne silný investičný rok 2018 bude veľmi ťažké dosiahnuť podobnú úroveň investícií aj v roku 2019. Predpokladáme však, že značná aktivita bude pokračovať, najmä do technologických firiem pôsobiacich v automobilovom priemysle,“ uviedol partner KPMG Venture Capital Practice Brian Hughes. Ako dodal, odborníci vidia potenciál hlavne v autonómnych vozidlách a vozidlách na alternatívne energie.