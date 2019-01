Vodu káže víno pije: Bojuje proti fosílnym palivám, ale lietanie mu nevadí

Zdroj: The Washington Post

Musk si vlani dožičil šesť výletov okolo sveta na firemnom lietadle. Asi tak by sa dalo označiť jeho 150 000 nalietaných míľ. Údaje, ktoré získal The Washington Post, ukazujú, že Muskovo lietadlo sa využilo vlani na viac ako 250 letov do práce a na dovolenky.

Ale to nie je všetko. Ako píše The Washington Post, mnohé z týchto letov boli do vzdialených destinácií, avšak niektoré boli kratšie než 20 míľ (32,18688 kilometra). Musk údajne "nikdy nepoužil lietadlo na prelet medzi rôznymi miestami v Los Angeles," ale nebolo nezvyčajné, aby sa lietadlo "premiestňovalo" z jedného letiska na druhé, aby tam na Muska čakalo.

Muskove lety majú nepochybne intenzívnu uhlíkovú stopu, na druhej strane sú aj celkom drahé. Dokonca aj medzi často lietajúcimi šéfmi a manažérmi, má Musk toho nalietané skutočne veľa. The Washington Post pre porovnanie dáva zakladateľa spoločnosti Amazon, Jeffa Bezosa, ktorý vlani sadol na palubu lietadla 100-krát menej ako Musk. Alebo firmu Apple, ktorá údajne vynaložila 93 000 dolárov na lety pre svojho generálneho riaditeľa Tima Cooka v roku 2017. Tesla minula na lety 700 000 dolárov.

Za ospravedlnenie sa dá možno použiť skutočnosť, že Tesla mala vlani skutočne náročný rok. Dlhy dosiahli miliardy dolárov a pre firmu je zásadný pokles nákladov. Preto začiatkom tohto mesiaca oznámila plány na zníženie počtu svojich zamestnancov o 7 %, okrem toho že už prepúšťala aj v minulom roku.





Americkému výrobcovi elektrických áut vo štvrtom štvrťroku klesol čistý zisk na 139,5 milióna dolárov z 311,5 milióna dolárov v predchádzajúcich troch mesiacoch. Zaostal tak za očakávaním analytikov. Prvýkrát vo svojej 15 ročnej histórii ale firma vykázala zisk v dvoch kvartáloch po sebe. Šéf Tesly tiež oznámil, že firmu opustí finančný riaditeľ Deepak Ahuja, ktorý pre Teslu pracuje od roku 2008. Vystriedať ho má bývalý zástupca riaditeľa Zach Kirkhorn v priebehu tohto roka.

Tržby vďaka rastu odbytu vozidla Model 3 vo štvrťroku vzrástli o 120 percent na 7,2 miliardy dolárov. Musk očakáva, že v tomto roku už bude ziskový každý štvrťrok. Tento rok firma plánuje dodať na trh 360 až 400 tisíc áut, čo by znamenalo medziročný nárast o 45 až 65 percent. Pre porovnanie, vlani skončila firma v strate takmer miliardy dolárov a o rok skôr strata predstavovala takmer dve miliardy dolárov.