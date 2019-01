Špeciálna pracovná skupina navrhne riešenia problémov v doprave

dnes 17:01 -

Špeciálnu pracovnú skupinu pre prípravu podkladov na riešenie problémov dopravy v Žilinskom kraji zriadia Národná diaľničná spoločnosť (NDS), Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), mesto Žilina a obce Porúbka a Lietavská Lúčka. Dohodli sa na tom v stredu počas rokovania na pôde ŽSK v Žiline. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.

Doplnila, že rokovanie súviselo aj s nedokončenými diaľničnými úsekmi v žilinskom regióne. "Jedným z najväčších problémov naďalej ostáva tunel Višňové, ktorého zhotoviteľ mešká so stavebnými prácami," uviedla Remencová.

Primátor Žiliny Peter Fiabáne poukázal na fakt, že po spustení diaľničného privádzača do Žiliny bude kolaps mesta absolútny. "Mesto sa stalo rukojemníkom zlých rozhodnutí a tvrdo za to zaplatíme. Ak je riešením dopravné značenie, je to nedostatočné," zdôraznil Fiabáne a zároveň vyjadril obavy nad ďalším postupom.

"Našou úlohou je vytvoriť čo najväčší tlak, aby sa dopravná situácia stabilizovala," povedala Jurinová, ktorá podľa Remencovej pravidelne upozorňuje na situáciu s nedokončenými a problémovými diaľničnými úsekmi a žiada od Ministerstva dopravy a výstavby SR i NDS postup, akým sa kritické stavby budú uberať.

Účastníci stretnutia diskutovali podľa hovorkyne ŽSK aj o tuneli Horelica (okres Čadca), kde absencia druhej rúry spôsobuje dopravné kolapsy. "Ďalej o príprave privádzača v Kysuckom Novom Meste, ktorá by sa mala uskutočniť v niekoľkých fázach, o obchvate Ružomberka, úseku Turany-Hubová, ako aj o pretrasovaní trasy k tunelu Čebrať,“ dodala Remencová.