Dobre investované štátne prostriedky: Tieto užitočné zlepšenia by sme bez nich nepoznali

Ak sa pozrieme do histórie, zistíme, že najväčším motorom pokroku boli ozbrojené sily, ktoré v snahe dosiahnuť prevahu nad nepriateľom permanentne hľadali inovácie v akejkoľvek oblasti, ktorá im presilu mohla priniesť. Prvopočiatky inovácie hnanej ozbrojenými silami sú v zjednocovaní a „zameniteľnosti“ súčiastok zbraní a v ich hromadnej výrobe. Tieto výrobné postupy sa neskôr dostali do strojárskej civilnej výroby a masívne sa uplatnili v prvej pásovej výrobe Henryho Forda. O tom, či sú vojny nevyhnutné pre ekonomický rast napísal v roku 2006 profesor na Univerzite v Minnesote Vernon Ruttan knihu, kde sleduje vývoj rôznych odvetví, ktoré majú svoj pôvod vo vojenskej a kozmickej oblasti. Jeho závery vedú k tomu, že prevratnosť a rýchlosť vo vývoji nových technológií sa v posledných rokoch znížila a neočakáva tak rýchlu implementáciu noviniek, akú ľudstvo zažilo v druhej polovici 20. storočia. Analyzuje vývoj v odvetviach ako letectvo, jadrová energetika, počítačové technológie a satelitná technika, ktoré všetky majú svoje korene vo vojenských objednávkach a dopyte po vyšších výkonoch, rýchlejšej reakcii a prevahe nad nepriateľom.

V oblasti výskumu a vývoja sa tradične štáty sústredili na základný výskum, ktorý je dlhodobý, rizikový a nemusí priniesť rýchle hmatateľné výsledky. Súkromný sektor však na tomto základnom výskume neskôr stavia a stará sa o aplikovaný výskum a zavádzanie výsledkov do komerčného využitia.



Medzi výsledky štátom podporovaného základného výskumu patria dnes už také samozrejmosti ako mikrovlnná rúra, ktorá je postavená na technológii z čias druhej svetovej vojny. Súčiastka, ktorá v radaroch britskej a americkej protivzdušnej obrany generovala mikrovlnné žiarenie sa po skončení druhej svetovej vojny ďalej vyvíjala v laboratóriách firmy Raytheon. Jeden z technikov pracujúcich na radarovom zariadení si všimol, že počas pokusov mu žiarenie z prístroja vo vrecku jeho plášťa roztopilo čokoládovú tyčinku. A v roku 1947 Raytheon priniesol na trh prvú mikrovlnku, vtedy ešte pod názvom Radarange. Bola síce trochu iná, ako tie čo dnes máme v kuchyniach, vážila viac ako 300 kilogramov a bola vysoká ako dnešné kombinované chladničky s mrazničkou, no vedela vyrobiť popcorn.

Podobne by bez základného výskumu financovaného vládou neexistoval Google, ktorý v začiatkoch získal podporu na výskum od Národnej vedeckej nadácie pre digitalizáciu knižníc. S rozpočtom 4,5 milióna USD mali pôvodne Page a Bryn ako študenti úlohu vytvoriť pre Stanfordskú univerzitnú knižnicu systém na vyhľadávanie stránok v digitalizovaných knihách. Systém nazvali Back Rub a v roku 1996 na ňom začali pracovať v rámci ich akademického výskumu. O dva roky neskôr získali od Venture Capital fondov 100.000 dolárov a firmu nazvali Google. Dnes je trhová hodnota ich spoločnosti niekde na úrovni 740 miliárd dolárov.

Do 80. rokov minulého storočia sa množstvo ľudí muselo rozlúčiť s konzumáciou mlieka a mliečnych výrobkov, pretože im spôsobovalo problémy. Intolerancia na laktózu zasahuje približne 20% populácie. Vďaka výskumu podporovanému ministerstvom výživy a poľnohospodárstva USA sa podarilo Virginii Harris Holsingerovej vynájsť metódu rozkladu laktózy. Požiadavka vznikla opäť v armáde, ktorá chcela v rámci zásobovania vojakov získať inovované sušené mlieko. Zadanie znelo, aby sušené mlieko nespôsobovalo problémy členom vojska, ktorí majú intoleranciu na laktózu.







Holsingerová odhalila spôsob, ako rozložiť laktózu v mlieku ešte pred jeho konzumáciou a pomocou húb, ktoré produkujú enzým podobný ľudskej laktáze dokázala v mlieku rozložiť až 70% laktózy. Vzhľadom na tento pokles je takéto mlieko požívateľné aj pre väčšinu spotrebiteľov s intoleranciou na laktózu. Spoločnosť Lactaid Inc. komerčne začala vyrábať mliečne výrobky na základe metódy objavenej Holsingerovou niekedy v 80. rokoch a v roku 1991 bola firma Lactaid kúpená nadnárodným koncernom Johnson and Johnson.

To boli niektoré pozitívne príklady využitia štátnych peňazí a musíme len dúfať, že u nás sa štátom rozdeľované prostriedky na výskum a vývoj tiež pretavia do užitočných zlepšení pre spotrebiteľa. Zatiaľ o tom veľa rukolapných dôkazov nemáme.