Pellegrini nedisponuje informáciami, že by firma Huawei mala byť bezpečnostným rizikom

dnes 14:46 -

Slovensko nedisponuje oficiálnymi informáciami zo silových zložiek, ktoré by uviedli konkrétne dôkazy o tom, že firma Huawei predstavuje konkrétne bezpečnostné riziko. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol premiér Peter Pellegrini. Upozornil, že pokiaľ chýbajú konkrétne dôkazy, Slovensko sa nechce dať vtiahnuť do nejakej obchodnej vojny. „Vnímame, že na tomto trhu sú konkrétni hráči, niektorí začínajú mať prevahu oproti druhým, a preto treba zvažovať, čo je bezpečnostné riziko a čo môže zaváňať snahou o vyvolanie nejakých obchodných vojen,“ povedal premiér. Pokiaľ nie sú konkrétne dôkazy, nechce konať unáhlene.

Ak by malo byť spoločné stanovisko Európskej únie, Slovensko bude tvrdiť, že by sme mali mať na stole konkrétne dôkazy. Paríž ústami svojej ministerky pre európske záležitosti Nathalie Loiseau chce, aby Únia v tejto otázke postupovala jednotne. Podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka zatiaľ nebola formálna iniciatíva na tento krok, členské štáty majú túto otázku vo svojej kompetencii, dodal.

„Rovnako tu máme zariadenia, ktoré slúžia aj na komunikáciu medzi predstaviteľmi štátu, ktoré pochádzajú zase z iného kontinentu, z druhej strany sveta, kde nemôžeme vedieť, či tam nie sú nejaké "back doors", možnosti, cez ktoré môžu unikať informácie. Preto, keď chceme hovoriť o kybernetickej bezpečnosti, tak by sme mali hovoriť o všetkých zariadeniach, pretože Slovensko si nevyrába ani jedno z nich,“ pokračoval premiér s tým, že nejaké zariadenia dovážame zo Spojených štátov, niektoré z Číny. „Ak hovoríme o antivírových programoch, niektoré sú z Ruska, niektoré z USA, niektoré sú z Esetu. O tomto prostredí musíme hovoriť komplexne, nevyberať len jednu firmu,“ uzavrel Pellegrini.

Americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo čínsky technologický gigant Huawei, finančnú riaditeľku spoločnosti Meng Wan-čou a niekoľko dcérskych firiem z krádeže obchodných tajomstiev, zavádzania bánk a porušenia amerických sankcií voči Iránu. Spoločnosť Huawei, ktorá je najväčším svetovým dodávateľom telekomunikačných zariadení pre telefonické a internetové firmy, vo vyhlásení poprela akékoľvek porušenia zákona citované v obvinení.

Obvinená finančná riaditeľka spoločnosti Huawei Meng Wan-čou bola minulý mesiac zatknutá v Kanade. USA sa usilujú o jej vydanie na základe tvrdenia, že sa dopustila podvodu zavádzaním bánk o obchodoch firmy Huawei s Iránom. Podľa prokuratúry Huawei obchodoval s Iránom prostredníctvom hongkonskej firmy Skycom. Vo Washingtone sa zároveň začínajú obchodné rokovania zástupcov USA a Číny, v rámci ktorých sa má americký prezident Donald Trump stretnúť s čínskym vicepremiérom Liom Che.