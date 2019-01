Bez patentu na Viagru, akcie spoločnosti Pfizer ochabli

Zdroj: QZ

Pri pohľade späť vidíme, že malá modrá pilulka viedla k rýchlemu rastu cien akcií spoločnosti Pfizer. V týchto dňoch však znepokojenie nad vypršaným patentu na Viagru prinieslo pokles cien akcií, hoci hospodárske výsledky firmy za štvrtý štvrťrok až tak zlé neboli.



Hoci má Pfizer na Viagru patent do apríla 2020, generické verzie pilulky už zaplavili trh. Asi desať rokov po uvedení pilulky sa Teva Pharmaceuticals a Mylan NV pokúsili uviesť na trh generické verzie, na čo ich Pfizer zažaloval za porušenie patentu. Dosiahol dohodu s oboma spoločnosťami a podľa podmienok mohli obe spoločnosti začať predávať generiká v decembri 2017. V tom istom čase Pfizer začal predávať aj svoju vlastnú generickú náhradu Viagry.







Všetky ta konkurencia okolo Viagry a rastúce devízové ​​kurzy spolu s vypršaný patentu na Lyricu, poskytli investorom dostatočný dôvod domnievať sa, že Pfizer v roku 2018 nedosiahne veľké príjmy. V dôsledku toho ceny akcií klesali od konca minulého roka a pokračovali tak v prvom mesiaci roku 2019. V očakávaní výkazu ziskov za štvrtý štvrťrok spoločnosti Pfizer, ceny akcií klesli z približne 44 dolárov na začiatku roka 2019 na súčasných okolo 40 dolárov za akciu.





Vo svojej správe, zverejnenej 29. januára, spoločnosť Pfizer uviedla, že je na tom o niečo lepšie, ako predpovedali analytici. Celkové výnosy dosiahli približne 13,89 miliardy dolárov v porovnaní s odhadom 13,7 miliardy dolárov, čo viedlo k tomu, že ceny akcií sa trochu zotavili, ale nestačilo to na to, aby vyrovnali svoje straty v roku 2019. Spoločnosť tiež predpokladá menší rast v blízkej budúcnosti, pretože investuje do výskumu a vývoja liekov, ktoré sú zatiaľ v nedohľadne, zatiaľ čo Viagra a Lyrica už odchádzajú do dôchodku.