Šéf Ryanairu: Brexit je najhlúpejší nápad storočia, žiadny tvrdý rozchod nebude

Zdroj: ČTK;TASR

Foto: SITA/AP

dnes 10:23 -

"Som si však istý, že žiadny tvrdý Brexit nebude," dodal na tlačovej konferencii vo Viedni Michael O'Leary na tému odchodu Británie z Európskej únie bez dohody. Výsledok rokovaní o vystúpení Británie z EÚ firmu podľa O'Learyho viacmenej neovplyvní. "Brexit sa oveľa výraznejšie dotkne leteckých spoločností registrovaných v Británii," domnieva sa šéf najväčšej nízkonákladovky v Európe. Za najlepšie riešenie súčasnej situácie považuje O'Leary prechodné obdobie, počas ktorého "si to Londýn premyslí a nakoniec v EÚ zostane".



Ak by sa malo vypísať druhé referendum, írsky manažér verí, že by sa dosiahol iný výsledok ako v hlasovaní z roku 2016. Myslí si totiž, že by k urnám prišlo viac mladých ľudí.







Na tlačovej konferencii sa O'Leary venoval aj plánom svojej firmy a pripustil, že by Ryanair mohol kúpiť v najbližších rokoch jednu alebo dve menšie letecké spoločnosti. Nebude to ale podľa neho "nič veľkého", podmienkou by bolo, aby takéto akvizície firme priniesli nové leteckej základne v Európe. Ryanair lieta do desiatok krajín, vlani prepravil zhruba 139 miliónov cestujúcich.





Britskí poslanci v utorok schválili dva pozmeňovacie návrhy. Jeden o opätovnom otvorení dohody o Brexite a zmene tzv. írskej poistky (backstop) a jej nahradenie bližšie nešpecifikovanými "alternatívnymi opatreniami". A druhý, v ktorom parlament odmieta Brexit bez dohody.

Podľa analytikov Goldman Sachs pravdepodobnosť Brexitu bez dohody po rozhodnutí parlamentu vzrástla na 15 z 10 % a zároveň pravdepodobnosť, že nedôjde k Brexitu klesla na 35 zo 40 %. Avšak potvrdili svoj predchádzajúci odhad, pokiaľ ide o pravdepodobnosť odkladu Brexitu na úrovni 50 %.

"Parlament v utorok večer naznačil, že je proti Brexitu bez dohody, ale nie je pripravený odložiť Brexit, aby úplne vylúčil odchod z EÚ bez dohody," napísali analytici spoločnosti Goldman Sachs. Uviedli tiež, že utorkové pozmeňovacie návrhy ponúkli "niečo" každej zo skupín poslancov (ktoré majú rozdielne názory na Brexit ), ale nepriniesli ani trochu jasnosti do celého procesu.