OĽaNO vyzýva poslancov na neschválenie prezidentom vráteného zákona o hazarde

dnes 11:46 -

Opozičné hnutie OĽaNO vyzýva poslancov parlamentu, aby pri prezidentom vrátenom zákone o hazardných hrách neprelamovali jeho veto. Podľa poslankyne hnutia Anny Verešovej tento návrh odmietajú občania, ktorí sa podpisujú pod petíciu, zástupcovia samospráv, ktorí adresovali výzvu poslancom a nakoniec aj prezident, ktorý zákon parlamentu vrátil. Zákon totiž podľa nej ide proti občanom, rodine a aj obciam a mestám. „Vláda sa ulakomila na peniaze, ktoré pochádzajú z nešťastia rodín,“ povedala na utorňajšej tlačovej konferencii.

Ako uviedol jej stranícky kolega Eduard Heger, návrh zákona o hazardných hrách by sa mal vrátiť predkladateľovi, ministerstvu financií. Ten by ho mal potom prepracovať tak, aby chránil tých, ktorí sú obeťou tohto systému a potom sa vrátil opäť do parlamentu. Tvrdí pritom, že práve v tejto oblasti by mali byť väčšie kompetencie v rukách samospráv, ktoré sú bližšie k ľuďom.

Ministerstvo financií však reaguje tým, že cieľom zákona je práve sprísniť prevádzkovanie hazardných hier na Slovensku. „Zámerom je efektívne nastaviť reguláciu hazardných hier tak, aby čo najlepšie reagovala na súčasné trendy,“ uvádza vo vyhlásení rezort financií.

Podľa ministerstva pritom návrh prináša sprísnenie podmienok vo viacerých oblastiach. Spomína napríklad obmedzenie prevádzkových hodín herní, definíciu kvízomatov ako zakázanej hry, zavedenie nových sankcií, zvýšenie minimálneho počtu prístrojov v jednej prevádzke, či rozšírenie okruhu osôb so zákazom hrania hazardných hier. Nový zákon podľa rezortu financií však posilňuje aj kompetencie samospráv v tejto oblasti. Obce by mali podľa zákona napríklad kompetenciu na niekoľko dní zakázať niektoré druhy hazardných hier a tiež rozhodnúť o tom, že herne budú od určených objektov vzdialené minimálne 200 metrov.

Predkladateľ zákona však pripúšťa, že zákon po jeho schválení prejde ďalšími úpravami v prospech samospráv. „Ministerstvo financií SR vníma snahu niektorých starostov a primátorov o vyššiu flexibilitu pri možnosti zrušenia hazardu v mestách a obciach. Preto Ministerstvo financií SR podáva pomocnú ruku pri tvorbe monotematickej novely zákona, ktorá zruší s odloženou účinnosťou potrebu petície na prijatie všeobecne záväzného nariadenia na obmedzenie hazardu na území mesta, resp. obce,“ uvádza rezort financií s tým, že rôznosť právnych názorov si však bude vyžadovať vykonanie testu ústavnosti.