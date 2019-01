Vlastná chyba, ktorá rozbehla miliardový biznis

Zdroj: BBC

Foto: FB transferwise;YT/bloomberg

dnes 0:00 -

"Zaplatil som britskej banke poplatok vo výške 15 libier a previedol sumu 10 000 libier. O týždeň neskôr som videl, že na estónskom účte je o 500 libier menej, než som očakával," hovorí dnes už o desať rokov starší a skúsenejší Kristo Kaarmann pre britskú verejnoprávnu BBC. "Začal som pátrať čo sa stalo, a uvedomil som si, že som bol neuveriteľne hlúpy. Bolo bláznovstvo očakávať, že mi moja britská banka dá výmenný kurz aký som videl v spravodajstve Reuters a Bloomberg. Namiesto toho banka použila o 5 % menej priaznivý výmenný kurz, podobne ako ostatné banky. Bola to moja chyba."

Rozčúlený sám na seba si Kristo predsavzal, že príde na to, ako by sa dali peniaze previesť do zahraničia bez využitia banky. Spočiatku bol protistranou jeho estónsky priateľ Taavet Hinrikus, ktorý sa neskôr stal riaditeľom Skype-u pre neformálny prevod peňazí. Kristo chcel často meniť libry na estónske koruny a Taavet mu v tom pomáhal. Jednoducho vybrali stredný trhový kurz - priemerný výmenný kurz v daný deň a peniaze si zamenili. Čoskoro sa pridali ďalší estónski priatelia, ktorí menili peniaze podobným spôsobom. Kristo a Taavet si uvedomili, že by na tom mohli postvait švoje podnikanie.







Neprešlo veľa času a v roku 2011 spustili londýnsku platformu TransferWise, finančnú technológiu, ktorá používateľom umožňuje presunúť peniaze do zahraničia na inú menu strednom kurze, za stanovený poplatok vo výške 0,5 %. Prvý rok sa Kristo a Taavet spoliehali na svoje úspory. Na reklamu a marketing nemíňali, zákazníci sa o možnosti dozvedali na základe osobných skúseností. Až po pozitívnej recenzii na technologickom webe sa záujem prudko zvýšil.

Aby sa predišlo akýmkoľvek právnym problémom, Kristo a Taavet mali zabezpečené povolenie a potrebné licencie od britského regulačného orgánu, ešte predtým, ako sa do ponúkania služby pustili. "Prvýkrát sa stretli s niečím takým, čo sme chceli," hovorí Kristo. "Ale nebáli sa, že budeme chcieť robiť niečo nekalé."

Začiatkom roka 2012 Kristo a Taavet začali hľadať svojich prvých investorov. "Hovorili sme s celkovo možno 15 investormi, ale všetci od nás odvrátili," spomína si Kristo. "V Európe nemal nikto záujem, európski investori mali vtedy oveľa väčšiu averziu k riziku než americkí. Nakoniec sme získali naše prvé financovanie z malého fondu v New Yorku, nazvanom IA Ventures." Keďže TransferWise neustále rástol, pribúdali aj ďalší investori. Získali celkovo 305 miliónov libier. Dnes už je TransferWise globálnou firmou a medzi investormi nájdeme aj známe mená, ako šéfa Virgin, Richarda Bransona a spoluzakladateľa PayPal, Maxa Levchina.

Webové stránky a aplikácieTransferWise používajú viac ako štyri milióny ľudí a sú k dispozícii v 50 krajinách a 49 menách. Podľa údajov spoločnosti, každý mesiac prevedie 3 miliardy libier prostredníctvom svojej služby. V súčasnosti zamestnáva 1 400 ľudí, druhú najväčšiu kanceláriu majú v estónskom hlavnom meste Tallinn, ďalších osem v iných mestách ako napríklad Budapešť či Tokio. V rámci fiškálneho roka, do konca marca 2018, jej narástli príjmy o 75 %, na 117 miliónov libier. Ročný zisk zostal na úrovni 6,2 miliónov libier. Pred marcom 2017 spoločnosť vždy zaznamenala stratu. Podľa analytikov dokázali rásť tak rýchlo preto, lebo ponúkli pre ľudí lacné riešenie bez skrytých poplatkov. Ak k tomu pridáte veľké mená, ktoré investujú a podporujú podnikanie, je potenciálny úspech zaručený. Treba však zdôrazniť potenciálny, pretože aj s dobrým nápadom, dobrým marketingom, dobrými investormi a dobrou podporou, nie je v tomto svete nič zaručené.

Nič neskrývame

Aj keď v Británii funguje TransferWise spolu s viacerými fintech firmami ako Monzo, Starling, Revolut, predsa je v niečom výnimočná. Transformuje finančné služby tým, že sa zameriava na kladné zákaznícke skúsenosti s najnižšími nákladmi prostredníctvom využívania technológie.

"Keď sme začínali, bolo v hre príliš veľa neznámych. Bude vôbec niekto dôverovať webovej stránke, ktorú vytvorili dvaja estónski chlapci? Má niekto podobný problém, aký sme my chceli vyriešiť? Ukázalo sa, že všetci títo ľudia po celom svete mali rovnaký problém a verili nám," uzatvára Kristo.