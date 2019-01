Zmier v oblasti obchodu by podľa ECB odstránil brzdu ekonomického rastu eurozóny

dnes 17:01 -

Brzda ekonomiky eurozóny by sa z veľkej časti uvoľnila, ak by sa v obchodnom spore medzi USA a Čínou dosiahlo "ujasnenie a zmier". Povedal to v pondelok šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi v Európskom parlamente. Draghi uviedol, že predstavitelia ECB si myslia, že kľúčovým faktorom je to, ako dlho môžu pretrvávať rozličné dôvody spomalenia ekonomického rastu. K týmto dôvodom podľa nich patrí neistota v oblasti ciel a to, či Británia odíde z Európskej únie bez dohody.

Šéf ECB v Európskom parlamente povedal, že členovia Rady guvernérov banky počas zasadania vo štvrtok minulý týždeň vyjadrili názor, že ak sa americko-čínsky obchodný spor vyrieši, "spomalenie sa pravdepodobne z veľkej časti vytratí".