Rodová nerovnosť: Platové rozdiely odstráni štvordenný pracovný týždeň

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP; SITA/Branislav Bibel

dnes 0:40 -

Wellcome Trust patrí k najväčším svetovým financovateľom vedeckého výskumu. Nedávno firma oznámila, že zvažuje štvordňový pracovný týždeň pre svojich zamestnancov. Išlo by tak o najväčšieho globálneho zamestnávateľa, ktorý by experimentoval s takouto firemnou politikou.

Spoločnosť Wellcome, založená v roku 1936, má v súčasnosti investičné portfólio vo výške 26 miliárd libier (33,6 miliárd dolárov) a zamestnáva približne 800 ľudí vo svojom ústredí v Spojenom kráľovstve. Tento rok by chceli zamestnancom ponúknuť možnosť prejsť na kratší týždeň bez zníženia mzdy. Cieľom tejto myšlienky je zvýšiť dôveru zamestnancov a ich pocit šťastia, či blahobytu. "Prechod na štvordňový pracovný týždeň je jednou zo starších myšlienok, ktorými sa zaoberáme a ktoré môžu byť užitočné pre dobré pracovné podmienky a produktivitu pre každého vo Wellcome", uviedol vo vyhlásení Ed Whiting, riaditeľ pre firemnú politiku Wellcome. "Ešte to potrvá niekoľko mesiacov, kým prijmeme formálne rozhodnutie a starostlivo zvážime možný dopad, aký by tento krok mohol mať."

Rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi sa začnú výraznejšie prejavovať po tom, čo ženy majú deti. Spočiatku sa to odrazí na príjmoch oboch rodičov, ale u mužov sa rýchlo dostaví náprava. V prípade žien to tak nie je. Penalta za materstvo sa prejavuje v nižšej mzde žien, ale často aj v nižšom pracovnom postavení počas jej kariéry. Keď dieťa dosiahne vek 12 rokov, je podľa britského Inštitútu pre fiškálne štúdie, platová priepasť na úrovni až 33 %.





Najčastejším argumentom, prečo ženy zarábajú menej ako muži, je, že často odpracujú menej hodín po narodení dieťaťa. Jednoducho dávajú prednosť starostlivosti o dieťa pred profesionálnou kariérou na plný úväzok. Existuje však veľa ďalších faktorov.



Politiky rodičovskej dovolenky vo väčšine krajín, ktoré ich majú, buď povoľujú viac pracovného voľna pre ženy, alebo umožňujú partnerom vybrať si, kto si rodičovskú dovolenku vezme. Kultúrne normy však častejšie vyžadujú, aby na materskú šla žena, zatiaľ čo muž bude pracovať viac, aby rodinu uživil. Navyše, keďže muži vo väčšine prípadov zarábajú viac než ženy, mnoho párov si vie ľahko zrátať, čo by bolo výhodnejšie. Určite prídu o menej, ak sa pracovného života vzdá žena. Keď sa ženy po materskej vrátia do práce, páry a firmy si ani nevšimnú, že vlastne posilňujú základy mzdových rozdielov v procese odmeňovania. A tu sa vynárajú otázky. Chce žena pracovať menej hodín, pretože uprednostňuje prácu na čiastočný úväzok, alebo preto, že si doma rozdelila prácu počas materskej tak, že to nie je zvládnuteľné na plný úväzok? Odmietajú ženy manažérske funkcie pretože jednoducho o ne nemajú záujem, alebo preto, že ich partner nemá možnosť prispôsobiť sa rodinnému životu a navyše jeho vyššia mzda znemožňuje akýkoľvek kompromis?





Štvordenný pracovný týždeň, aký navrhuje Wellcome, by mohol mať značný dopad na prehlbujúcu sa rodovú priepasť. Ženy vo firme, ktoré už majú deti, budú mať možnosť stráviť s nimi jeden deň v týždni a zároveň neprísť o časť svojho platu. Mzdovo zostanú na rovnakej úrovni ako ostatní kolegovia. Takáto radikálna zmena by pomohla k tomu, aby aj muži mali čas, pokiaľ ide o starostlivosť o dieťa, a tým pádom by ich partnerky mali možnosť vybrať si, či chcú pracovať na plný úväzok, alebo na skrátený.

Odborové zväzy vo Veľkej Británii začali čoraz častejšie spomínať možnosť kratšieho pracovného týždňa. Odvolávajú sa na celosvetový precedens. Novozélandská realitná firma Perpetual Guardian zaviedla v októbri štvordňový týždeň pre svojich 250 zamestnancov. Štúdia zistila, že úroveň stresu pracovníkov sa znížila o sedem percentuálnych bodov. Spoločnosť spolupracovala s akademickými pracovníkmi na hľadaní spôsobov, ako dosiahnuť, aby boli zamestnanci produktívnejší. Do úvahy sa brala automatizácia niektorých procesov alebo zakázanie používania internetu okrem pracovných úloh. Andrew Barnes, zakladateľ spoločnosti Perpetual Guardian si myslí, že by sa mal viesť "širší dialóg o modernom pracovnom čase a pracovných podmienkach a o tom, ako ovplyvňujú rodinný život".





"Ak sa šéfovia rozhodnú pre štvordňový týždeň, pomôžu tým vymazávaniu rodových rozdielov. Zlepšuje sa rodová rovnováha, miznú rozdiely v odmeňovaní a ponúka sa väčšia flexibilita, aby viac priestoru dostal rodinný život a starostlivosť o deti," povedal Barnes.

Laura Carstensenová z Stanfordskej univerzity, tvrdí, že keď je človek najvyťaženejší, napríklad, keď má malé deti, mal by zmierniť tempo v práci. V takom prípade to dáva zmysel, nájsť si prácu na skrátený úväzok a profesionálne výzvy nechať na neskôr. Zvláštnosťou štvordenného pracovného týždňa je to, že umožňuje zmenu pre všetkých zamestnancov. V procese vyrovnávania rodových rozdielov ide o zmysluplnejší spôsob, než sú školenia o tom, ako sa správať na pracovisku bez zaujatosti. Alebo čo sa zatiaľ podarilo zmeniť v politikách prijímania do zamestnania, alebo v odmeňovaní pracovníkov.