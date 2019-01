Svetový výrobca stavebných strojov Caterpillar sa vo 4. kvartáli vrátil k zisku

dnes 15:01 -

Americký koncern Caterpillar sa za 4. kvartál minulého roka vrátil do zisku, upravený zisk bol však omnoho slabší, než sa čakalo. Navyše, aj odhady zisku na rok 2019 zo strany spoločnosti zaostali za očakávaniami. To sa odrazilo aj na vývoji akcií koncernu.

Svetový výrobca stavebných a ťažobných zariadení uviedol, že za 4. štvrťrok minulého roka dosiahol čistý zisk 1,05 miliardy USD (925,44 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka evidovala firma stratu 1,3 miliardy USD. Podpísal sa pod to fakt, že v poslednom kvartáli roka 2017 firmu ovplyvnila daňová reforma.

Tržby dosiahli 14,34 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 11 %. Analytici počítali s tržbami na úrovni 14,33 miliardy USD.

Na druhej strane, upravený zisk na akciu, teda bez započítania jednorazových položiek, dosiahol vo 4. kvartáli minulého roka 2,55 USD. Analytici pritom počítali so ziskom na úrovni 2,99 USD/akcia.

Navyše, aj odhad spoločnosti v oblasti upraveného zisku na tento rok zaostal za očakávaniami. Trhy čakali, že upravený zisk na akciu by mohol v tomto roku dosiahnuť v priemere 12,73 USD. Vedenie Caterpillar však oznámilo, že počíta so ziskom v rozmedzí od 11,75 USD do 12,75 USD za akciu. V reakcii na prognózu, ako aj výsledky upraveného zisku za 4. kvartál minulého roka klesla cena akcií spoločnosti takmer o 6 %.