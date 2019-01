Paládiu pomohol škandál s emisiami, je cennejšie ako zlato

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 0:45 -

Asi 80% všetkého paládia sa objavuje vo výfukových systémoch automobilov. Pomáha premeniť znečisťujúce látky na blahodarnejšiu vodnú paru a oxid uhličitý. Príležitostne sa používa pri výrobe šperkov, najmä počas druhej svetovej vojny, pri nedostatku platiny sa z neho vyrábali svadobné obrúčky. Pred dvoma rokmi pozorovatelia trhu predpovedali, že paládium už dosiahlo svoj vrchol. Ale namiesto toho cena naďalej stúpa. Aj vďaka emisnému škandálu Volkswagenu a novým čínskym emisným predpisom.







V minulosti sa ceny paládia držala v dynamickej rovnováhe s platinou. Zatiaľ čo paládium sa používa v autách poháňaných benzínom, platinu nájdeme v katalyzátoroch naftových agregátov.







Vyzeralo to tak, že toto delenie sa asi tak ľahko nezmení. Pre európskych zákazníkov, najmä pre Nemcov, znamená dieselové vozidlo šetrenie peňazí takmer na každom kroku. Palivo bolo štátom dotované, nízka spotreba, dokonca aj poplatky za registráciu naftových áut boli nižšie ako v prípade benzínových. V roku 1990 mali dieselové automobily v západnej Európe 13 % podiel na trhu. Do 15 rokov to bolo viac ako 50 %.

Avšak od emisného škandálu Volkswagenu, keď firma falšovala testy emisií svojich automobilov v USA, sa obraz nafty výrazne pokrivil. Európski spotrebitelia sa čoraz viac pozerajú po benzínových motoroch. V roku 2017 sa predaj naftových motorov v Británii znížil o 17 % a minulý rok predaj automobilov poháňaných benzínovým motorom v Nemecku po prvýkrát od roku 1999 prekonal naftové.

Nárast záujmu o benzínové motory podporuje aj dopyt po vzácnom paládiu. Ak k tomu pridáme nové predpisy o emisiách v Číne, ktoré prinútili výrobcov automobilov investovať viac do účinných katalyzátorov, vývoj ceny nie je žiadnym prekvapením. Ťažobné spoločnosti nebudú schopné pokryť nárast dopytu. Ako napísal Financial Times, svetový líder Norilsk Nickel predpokladá pokrytie dopytu do roku 2020, bez nových projektov do roku 2025.

Ale tento obrovský nárast dopytu nemusí trvať dlho. Predaj automobilov v Číne už nie je taký, ako kedysi. Trh s automobilmi sa v tomto roku prvýkrát od 90-tych rokov zmenšil. Ani vývoj nespí, benzínové autá by mohli rovnako používať platinu ako naftové, namiesto paládia, aj keď by to vyžadovalo významnú a nákladnú zmenu vo výrobe. Na obzore je aj ďalšie technické riešenie, masové prijatie elektrických automobilov, ktoré nepoužívajú tieto kovy. Pri súčasných odhadoch je to však hudba budúcnosti minimálne desať rokov vzdialená. Tak či onak, vysoké ceny paládia tu v dohľadnej budúcnosti pretrvajú, takže špekulanti môžu mať dôvod na úsmev.