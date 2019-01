Le Maire je pripravený na väčšie škrty výdavkov na financovanie redukcie daní

dnes 13:46 -

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v pondelok vyhlásil, že je pripravený aj na väčšie škrty vo verejných výdavkoch na financovanie rýchlejšieho zníženia daní, ak ľudia prejavia túžbu po nižšej dani v celonárodnej diskusii, ktorá prebieha.

"Mali by sme pokračovať v daňových úľavách? Na túto základnú otázku by mala poskytnúť odpoveď rozsiahla diskusia, ktorá by mala zahŕňať skutočné želanie spoločnosti," povedal Le Maire.

"Ja som pripravený znížiť verejné výdavky na záležitosti, ktoré ľudia nepovažujú za prioritu, aby sa tak zintenzívnilo znižovanie daní," dodal Le Maire na stretnutí s poprednými podnikateľmi.

Druhú najväčšiu ekonomiku eurozóny pritom koncom minulého roka tvrdo zasiahli protivládne protesty, ktoré sa negatívne odrazili na výkone jeho ekonomiky.

Prezident Emmanuel Macron 10. decembra 2018 oznámil potenciálne nákladné opatrenia, vrátane zvýšenia miezd najchudobnejším robotníkom a zníženia daní pre dôchodcov, aby upokojil situáciu. Tieto opatrenia však povedú tento rok k nárastu verejných výdavkov. Francúzsku tak hrozí, že prekročí limit 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) pre rozpočtový deficit zakotvený v pravidlách Európskej únie.

Francúzske noviny v decembri špekulovali, že v dôsledku vyšších výdavkov by schodok v rozpočte Francúzska mohol dosiahnuť 3,5 percenta HDP v roku 2019.