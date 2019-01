Makrowin vlani zvýšil tržby na 1,53 mil. eur, je za tým najmä predaj okien v SR

dnes 16:01 -

Spoločnosť Makrowin Detva, ktorá je lídrom drevených a drevohliníkových okien na slovenskom trhu, zaznamenala za rok 2018 celkové tržby vo výške viac ako 1,53 milióna eur. V porovnaní s rokom 2017 ide o nárast o takmer 6,7 %.

Zvýšenie odbytu zaznamenala firma na domácom trhu, kde jej vzrástli tržby o 45 % na 852.427 eur. Súčasne jej mierne poklesol export, ktorý vlani tvoril 44,5 % podiel na tržbách.

Hlavným vývozným teritóriom spoločnosti je USA, kde má čoraz väčší podiel výrobkov na tamojšom trhu. "Signalizuje to posun požiadaviek zákazníkov, ktorí sa čoraz viac orientujú na kvalitu, za ktorú sú ochotní si aj priplatiť," uviedol pre TASR riaditeľ spoločnosti Dušan Majer.

"V posledných rokoch nám rastie aj na domácom trhu podiel výrobkov s vysokou pridanou hodnotou a náročnou výrobou. Značná časť spotrebiteľov sa preorientovala na najkvalitnejšie výrobky s dlhou životnosťou, vysokou technickou úrovňou spracovania s použitím kvalitnejších materiálov," priblížil šéf firmy.

Makrowin preto neustále inovuje svoju výrobno-technickú základňu a používa novinky a technické vymoženosti na úrovni doby. "Vlani sme investovali do tejto oblasti 34.600 eur, no na tento rok pripravujeme podstatne väčšiu investíciu, až do výšky 300.000 eur," konštatoval.

Podľa neho zákaznícky trend smeruje k požiadavkám na väčšie okná a presvetlenie interiérov. Legislatíva tiež jednoznačne preferuje pasívne a nízkoenergetické budovy, kde kvalitné okná zohrávajú dôležitú úlohu.

Makrowin vyrába 12 druhov drevených a drevohliníkových okien. Okrem nich aj presklené posuvné dvere a je dodávateľom doplnkov k oknám. Firma vlani zamestnávala 24 ľudí.