Česká firma Benzina plánuje na Slovensku prevádzkovať čerpacie stanice

Na slovenský trh sa rozhodla vstúpiť spoločnosť Benzina, pôsobiaca v Českej republike. Svoju prvú čerpaciu stanicu plánuje otvoriť v Malackách blízko slovensko-českých hraníc na jar tohto roka. Následnú expanziu chce uskutočniť najmä v spolupráci s menšími prevádzkovateľmi čerpacích staníc a je otvorená aj akvizíciám väčších reťazcov.

Do konca tohto roka by chcela mať spoločnosť na Slovensku desať čerpacích staníc. „Slovenský trh je prirodzeným priestorom pre naše maloobchodné aktivity. K doterajšiemu veľkoobchodnému predaju palív na Slovensku tak pridávame aj maloobchodný predaj pohonných hmôt na čerpacích staniciach,“ uviedol Tomasz Wiatrak podpredseda predstavenstva skupiny Unipetrol, do ktorej patrí firma Benzina.

Spoločnosť Benzina sa na Slovensko vracia po viac než 30 rokoch. Samotná značka vznikla už v roku 1953 vo vtedajšom Československu, keď ňou ministerstvo chemického priemyslu nahradilo pôvodný názov Benzinol používaný pre čerpacie stanice od roku 1949, v ktorom bolo znárodnenie a vytvorila sa jedna štátom ovládaná sieť. V roku 1985 bola na Slovensku obnovená značka Benzinol. Po roku 1989 prešla Benzina v rámci privatizácie do súkromných rúk a právo na používanie svojej značky na slovenskom trhu dočasne stratila. Na českom trhu prevádzkuje Benzinol 406 čerpacích staníc.

Skupina Unipetrol je jediným spracovateľom ropy v Českej republike a najväčším predajcom pohonných hmôt a patrí do nadnárodného petrolejárskeho koncernu PKN Orlen.